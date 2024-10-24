聯發科、台積電排前三！全球最值得信賴企業出爐　有9家台廠上榜

▲台灣企業有9家在「全球最值得信賴公司」，其中，聯發科排名第二。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國《新聞週刊》（Newsweek）發布「2024年全球最值得信賴公司」（World's Most Trustworthy Companies 2024），在名列46家企業中，台灣企業就有9家在信賴名單裡，值得注意的是，聯發科（2454）排名第二，台積電（2330）緊追在後排第三。

根據《新聞週刊》內容，「全球最值得信賴公司評選」進入第二年，透過生產優質產品、良好的公平工資等調查，表揚20個國家、23個行業的1,000家公司，涵蓋金融服務、媒體、餐飲及消費品等領域。

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今年列入前5名的企業，包括艾司摩爾（ASML）、聯發科、台積電、英飛凌（Infineon）、輝達（NVIDIA）；第6至10名則是世界先進（5347）、美國串流媒體技術Roku、德國鏡頭公司Jenoptik、英特爾（Intel）及日本製造商Hamamatsu Photonics。

在整體排名的46家企業中，共有9家台灣公司列入名單，分別為聯發科、台積電、世界先進、台半（5425）、台達電（2308）、神基（3005）、 華碩（2357）、瑞昱（2379）、創意（3443）。