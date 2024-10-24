快訊／威力彩貳獎1注送出522萬　頭獎25連槓「下期上看6.3億」

富爸爸賣房給兒子 被課逾56萬贈與稅

想要培養「少年房神」的富爸爸注意！國稅局指出，有民眾想透過房地產交易的方式完成資產移轉，不過遭查出兒子的年齡與資歷明顯不符合購屋條件，遭課56.6萬元贈與稅。

統一發票預算大增 財政部：明年雲端發票500元獎優先加碼

財政部次長李慶華今（24）日指出，明年發票編列相關預算180億元，較今年增35億元，如果預算順利、經費充足，不排除再增加統一發票中獎組數，但會以雲端發票為主，且優先加碼500元獎項的組數，讓民眾可以有感。

彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為 已切斷服務

美中貿易戰晶片禁令持續升溫，《彭博社》今（24）日報導，台積電本月發現，特定客戶生產的晶片落入華為手中，這可能違反了美國旨在切斷技術流向中國國家龍頭企業的制裁措施，台積電除了已切斷對這家公司的服務，同時向台灣、美國兩地政府發出通報。

TISA推出時間表曝光！ 彭金隆：明年上半年上路

TISA （台灣個人投資儲蓄專戶）為金管會打造亞洲資產管理中心一環，金管會主委彭金隆今（24）日財委會回覆立委王鴻薇質詢時，透露了TISA預計可望在明年上半年正式上路。

星展：美國經濟軟著陸 金價12個月內挑戰2835美元

美國聯準會9月大幅降息2碼之後，正式開啟降息周期，然而，鑒於美國消費保持強勁、家庭和企業的資產負債表現穩健，以及聯準會具備充裕貨幣政策工具緩衝，星展集團認為美國經濟仍將實現軟著陸，全球其它主要央行部分，歐洲央行10月會議再次降息25個基點，繼續採取寬鬆政策；中國央行也持續推出新的支持性政策；日本央行則將維持貨幣政策正常化，預期明（2025）年第一季將再升息1碼，並預期未來12個月黃金的滾動目標價為每盎司2,835美元。

保單免強制執行從百萬縮至20萬內 金管會：下周送政院

法院及債權人反彈聲浪大，保單強制執行修法大轉彎，先前金管會打算提出修法，債務人的所有壽險合併後保額不到100萬元的保單，可豁免強制執行，今（24）日立委關心立法進度，彭金隆回應，保單不可強制執行額度是連結行政執行法最低生活津貼與需求的幾個月的標準，金額大約是10到20萬元之間。

聯發科、台積電排前三！全球最值得信賴企業出爐 有9家台廠上榜

美國《新聞週刊》（Newsweek）發布「2024年全球最值得信賴公司」（World's Most Trustworthy Companies 2024），在名列46家企業中，台灣企業就有9家在信賴名單裡，值得注意的是，聯發科（2454）排名第二，台積電（2330）緊追在後排第三。

中信金搶親遭否決 金管會彭金隆：檢討拉高公開收購門檻

「新新併」搶親中信金採取換股加現金收購，卻遭到金管會「緩議」，今（24）日財委會上，立委郭國文質疑中信金收購10%門檻，是符合金管會在法規，但駁回中信金的申請，並用「因人堵事」來形容金管會決策，彭金隆坦言，法規要檢討，已在檢討是否把10%收購的門檻拉高。

台幣定存眉角多！國泰世華銀月限額300萬 中信銀、王道銀無上限

理專表示，多家銀行定存都有設定1萬元的「起息門檻」，但很多人都不會注意到其實台幣定存還會有「上限門檻」，以國泰世華銀為例，單月臨櫃和網銀定存金額總計超過300萬元，系統就會擋下，要等到隔月才能再設定存。

iPhone 16出貨縮水！郭明錤：AI效應未出現 非Pro訂單少千萬台

擁有「地表最強蘋果分析師」封號的天風國際證券分析師郭明錤在個人X平台上指出，人工智慧 (AI) 效應尚未湧現，從 2024 年第四季到 2025 年上半年，蘋果 iPhone 16 的訂單減少了大約 1000 萬部，影響範圍以非 Pro 機種為主。