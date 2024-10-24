00940股利縮水爆12萬張大量居ETF成交后冠　00937B奪魁

▲投資示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到配息縮水的消息影響，月配型台股ETF、元大台灣價值高息（00940）今（24）日爆12萬1926張成交量，居ETF成交排行第2大，僅次於群益ESG投等債20+（00937B）的12萬6145張。

ETF成交量前10名排行 [廣告]請繼續往下閱讀... 名次 商品 收盤成交量 1 群益ESG投等債20+（00937B） 126145張 2 元大台灣價值高息（00940） 121926張 3 元大滬深300正2（00637L） 108774張 4 元大台灣50反1（00632R） 87665張 5 富邦恒生國企正2（00665L） 82845張 6 中信中國50正2（00753L） 81089張 7 元大美債20正2（00680L） 72206張 8 復華台灣科技優息（00929） 69285張 9 元大美債20年（00679B） 61326張 10 元大高股息（0056） 58398張

資料來源：證交所

00940今年4月1日掛牌，5月開始配息，每次都配0.05元，但發行公司元大投信昨（23）日突然宣布第5次配息縮水至0.04元，為上市以來首見，投資人大感震驚，今日股價開低走低，全天都在平盤之下表現，終場以每股9.63元作收，跌0.1元或1.03%，成交量12萬1926張為9月26日、近17個交易日以來最大。

相較於00940配息縮水，00937B則是主打配息穩定增長政策，投資人在資金規劃不易受到影響下，今日買單敲進，終場以每股15.79元作收，上漲0.02元或0.13%。