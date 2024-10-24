00940股利縮水爆12萬張大量居ETF成交后冠　00937B奪魁

▲投資示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受到配息縮水的消息影響，月配型台股ETF、元大台灣價值高息（00940）今（24）日爆12萬1926張成交量，居ETF成交排行第2大，僅次於群益ESG投等債20+（00937B）的12萬6145張。
|名次
|商品
|收盤成交量
|1
|群益ESG投等債20+（00937B）
|126145張
|2
|元大台灣價值高息（00940）
|121926張
|3
|元大滬深300正2（00637L）
|108774張
|4
|元大台灣50反1（00632R）
|87665張
|5
|富邦恒生國企正2（00665L）
|82845張
|6
|中信中國50正2（00753L）
|81089張
|7
|元大美債20正2（00680L）
|72206張
|8
|復華台灣科技優息（00929）
|69285張
|9
|元大美債20年（00679B）
|61326張
|10
|元大高股息（0056）
|58398張
資料來源：證交所
00940今年4月1日掛牌，5月開始配息，每次都配0.05元，但發行公司元大投信昨（23）日突然宣布第5次配息縮水至0.04元，為上市以來首見，投資人大感震驚，今日股價開低走低，全天都在平盤之下表現，終場以每股9.63元作收，跌0.1元或1.03%，成交量12萬1926張為9月26日、近17個交易日以來最大。
相較於00940配息縮水，00937B則是主打配息穩定增長政策，投資人在資金規劃不易受到影響下，今日買單敲進，終場以每股15.79元作收，上漲0.02元或0.13%。
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