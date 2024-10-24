統一發票預算大增　財政部：明年雲端發票500元獎優先加碼

▲財政部次長李慶華。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部次長李慶華今（24）日指出，明年發票編列相關預算180億元，較今年增35億元，如果預算順利、經費充足，不排除再增加統一發票中獎組數，但會以雲端發票為主，且優先加碼500元獎項的組數，讓民眾可以有感。

為鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，財政部今年9-12月期雲端發票專屬獎500元獎每期各增開50萬組至245萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數由206萬6,030組增加至256萬6030組。

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李慶華今日出席財政部舉辦「全國營業人開立雲端發票競賽」活動，她表示，今年雲端發票使用率繳出亮眼的成績單，財政部原定目標是55％，截至9月國人使用載具儲存雲端發票比率已達58.98％，再創新高。

全國營業人開立雲端發票競賽自今年7月1日至9月30日，以營業人主動開立並引導民眾培養以載具儲存雲端發票的消費習慣為活動核心，共2,353家營業人參賽，累計開立雲端發票超過1億8,157萬張，整體增長高達8.79個百分點。

其中績優總機構獎計264家總機構報名參賽，雲端發票比率47.24％，較去年同期增加8.4個百分點；績優店家獎1,045家營業人報名，雲端發票比率46.44％，較去年同期增加10.36個百分點；最佳翻轉獎1,044家營業人報名，雲端發票比率37.26％，較去年同期增加10.95個百分點。