恢復7天國定假日？　資方：幸福感不只是增加放假

▲台灣勞工2025年開始有機會1年放假121天？（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

立法院昨（23日）舉行「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，邀請專家學者、民間團體出席，共同討論國定假日相關修法提案。有國民黨立委提案恢復7天假，台灣工人鬥陣總工會理事長何政家認為，若一口氣恢復7天對產業衝擊過大，可朝著逐年恢復1到2日國定假日的方向；中華民國全國工業總會理事何明原則表示，增加國定假日就會增加企業主負擔，盼立法院能平衡考量，且人民的幸福感，應不是只有單單增加放假天數這麼簡單而已。

內政部次長吳堂安今天在報告時，指現行紀念日及節日放假共有11天，各版提案中最少的12天，最多有18天，若再加上週休二日，全年放假日總天數將達全年天數的1/3。在各版提案中，原民立委包括無黨高金素梅、民進黨陳瑩、伍麗華等人，提案增訂原住民族日，藍委陳玉珍提出增設823紀念日，牛煦庭則提案恢復7天國定假日。

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這場公聽會上，中華電信工會理事長洪秀龍表示，應該要還給勞工7天假，同時也讓教師放教師節。洪補充提到，台灣工時已是世界第6名，去年為2,008小時比日本1,626小時、南韓1,904小時都還要高；國定假日只有12天，日本有16天國定假日、南韓有15天國定假日，「我們遠遠不如日本跟韓國（南韓）」。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家分析，這10年來，台灣整體經濟持續成長，分給事業單位營業盈餘占比持續上升，但受僱人員報酬占比卻是持續下降，顯見整體經濟獲利同時，分配給勞工的部分卻愈來愈少，台灣2021年受僱人員報酬占GDP為43.1%，美國則有53.5%，日本也有53.2%，甚至南韓都有46.7%，相比於日本南韓，「台灣勞工所得到的報酬，遠遠不如。」

至於政府若認為一口氣恢復7天假，會對產業造成過大的衝擊，何政家建議，可朝著逐年恢復1到2日國定假日的方向。此外，每次人事行政總處公布行事曆後，許多新聞都報導「如何請假最划算」，可見台灣勞工對連假有多麼期待。

中華民國全國工業總會理事何明原則表示，目前景氣不太樂觀，電價、基本工資將調漲，增加國定假日會增加企業主負擔，盼立法院能平衡考量所有因素，讓企業界能有更好發展，而人民的幸福感，應不是只有單單增加放假天數這麼簡單而已。



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