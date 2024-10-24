鑽石投資「寧靜退場」　中天生技對合一持股比來到21%

▲鑽石投資總經理吳友梅（圖左）說明董事會決議處分合一生技持股事宜。（圖／翻攝證交所網站）

記者巫彩蓮／台北報導

鑽石投資（6901）總經理吳友梅今（24）日晚間發布重大訊息指出，公司董事會決議以每股不低於125元、總金額33億3642萬元的價格，以「寧靜退場」的方式出清合一生技（4743）共5.58%股權，其中8000張持股將由關係企業中天生技（4128）承接，其餘部位委由第三方仲介機構代洽國際機構投資人。中天生技也指出，在這波股權移轉後，對合一生技持股拉高至21%。

合一今日股價以每股138元作收，鑽石投資估算處分前對合一持股市值達36億8343.8萬元。吳友梅強調，此次股權移轉採鉅額轉讓的方式進行，可以達到「友善寧靜退場」的功效，對於合一生技股價影響最小，鑽石投資處分合一所取回的金額，將再持續進行其他投資。

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中天生技隨後也發出重大訊息，證實已經審計委員會及董事會決議，以鉅額配對交易方式在新台幣10億元額度內，向鑽石生技取得合一生技股份。

中天生技指出，預計可取得合一生技股份最高為8000張持股，最終每股交易價格將與鑽石生技所辦理的合一生技股份鉅額交易案，所參與的國際機構投資人一致。

合一生技目前已是中天生技採「權益法」之關聯企業，原持股比例為19.67%。合一生技近期於營運上持續有突破性進展，除了在國際進行商化的糖足潰瘍新藥以外，治療新冠變異病毒感染的核酸新藥SNS812二期試驗也成功解盲，另尚有「快樂瘦」減重新藥SNS851及兩項全新FIC（First in class）小核酸抗感染新藥SNS611及SNS612，有潛力成為全球具競爭力的核酸新藥公司。

中天生技指出，看好合一未來營收與授權將逐步增加、獲利具備高度成長潛能，可為本公司帶來轉投資獲利成長貢獻，因此透過本次鑽石生技釋出合一生技股票的機會，透過鉅額配對交易方式，以自有資金及法規規定轉投資限額內，增加對合一生技的持股，增購後持股比例約為21%。