台幣定存眉角多！國泰世華銀月限額300萬　中信銀、王道銀無上限

▲台幣資金放定存示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

2024年只剩2個多月，領到股利、賣股入帳的小華（化名）表示，她本來打算在年底前將資金轉入定存，這個月卻收到系統通知失敗，想改成臨櫃定存，國泰世華銀告知「網銀、ATM、臨櫃台幣定存，銀行規定累計金額不能超過300萬元。」讓她大感意外。

理專表示，多家銀行定存都有設定1萬元的「起息門檻」，但很多人都不會注意到其實台幣定存還會有「上限門檻」，以國泰世華銀為例，單月臨櫃和網銀定存金額總計超過300萬元，系統就會擋下，要等到隔月才能再設定存。

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銀行主管指出，除了小華的案例，很多爸爸、媽媽喜歡選在年底前贈與資金給小孩，雖然雙親各有244萬贈與免稅額，合計488萬元放到小孩存款帳戶不用繳贈與稅，但若贈與後想幫小孩的存款設定存，可能就會遇到障礙。

《ETtoday新聞雲》調查發現，台銀、兆豐銀起存門檻都是1萬元，透過網銀等自動化通路設定定存，每月上限100萬元，由於台銀並未公告有累計上限的算法，民眾可以月月定存100萬元台幣；兆豐銀則是累計台幣定存上限為1000萬元，想保留理財彈性的民眾要多加注意。

另外，中信銀台幣定存起息1萬元起、王道銀行則設定3000元以上才會計息，兩家銀行也都沒有設定存上限。

台新銀行於承作一般定存，臨櫃、網路銀行及行動銀行起存門檻皆為1萬元。臨櫃無單筆及當日上限，但如透過網路銀行或行動銀行辦理，單筆轉存限額為200萬元，當日網行銀合計辦理上限為300萬元，每月上限是單日300萬乘上該月天數。

銀行主管說：「我們開門做生意，沒有拒絕存款的理由，存款服務是競爭的第一關，彈性大有助業務往來。」不過這位主管也坦承，雖然金管會有意打造「亞洲資產管理中心」，只是在基礎定存業務上有許多規定一般人難掌握。國泰世華銀就解釋，會設定300萬元定存門檻，與央行大額存款的法令有關。

理專提醒，定存金額過高，銀行可能會認定為大額存戶，利率相對一般定存低，且存款超過300萬元不受存保保障，挑選往來銀行資產規劃時，都要多留意。