ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台幣定存眉角多！國泰世華銀月限額300萬　中信銀、王道銀無上限

▲新台幣。（圖／記者許宥孺攝）

▲台幣資金放定存示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

2024年只剩2個多月，領到股利、賣股入帳的小華（化名）表示，她本來打算在年底前將資金轉入定存，這個月卻收到系統通知失敗，想改成臨櫃定存，國泰世華銀告知「網銀、ATM、臨櫃台幣定存，銀行規定累計金額不能超過300萬元。」讓她大感意外。

理專表示，多家銀行定存都有設定1萬元的「起息門檻」，但很多人都不會注意到其實台幣定存還會有「上限門檻」，以國泰世華銀為例，單月臨櫃和網銀定存金額總計超過300萬元，系統就會擋下，要等到隔月才能再設定存。

[廣告]請繼續往下閱讀...

銀行主管指出，除了小華的案例，很多爸爸、媽媽喜歡選在年底前贈與資金給小孩，雖然雙親各有244萬贈與免稅額，合計488萬元放到小孩存款帳戶不用繳贈與稅，但若贈與後想幫小孩的存款設定存，可能就會遇到障礙。

《ETtoday新聞雲》調查發現，台銀、兆豐銀起存門檻都是1萬元，透過網銀等自動化通路設定定存，每月上限100萬元，由於台銀並未公告有累計上限的算法，民眾可以月月定存100萬元台幣；兆豐銀則是累計台幣定存上限為1000萬元，想保留理財彈性的民眾要多加注意。

另外，中信銀台幣定存起息1萬元起、王道銀行則設定3000元以上才會計息，兩家銀行也都沒有設定存上限

台新銀行於承作一般定存，臨櫃、網路銀行及行動銀行起存門檻皆為1萬元。臨櫃無單筆及當日上限，但如透過網路銀行或行動銀行辦理，單筆轉存限額為200萬元，當日網行銀合計辦理上限為300萬元，每月上限是單日300萬乘上該月天數。

銀行主管說：「我們開門做生意，沒有拒絕存款的理由，存款服務是競爭的第一關，彈性大有助業務往來。」不過這位主管也坦承，雖然金管會有意打造「亞洲資產管理中心」，只是在基礎定存業務上有許多規定一般人難掌握。國泰世華銀就解釋，會設定300萬元定存門檻，與央行大額存款的法令有關。

理專提醒，定存金額過高，銀行可能會認定為大額存戶，利率相對一般定存低，且存款超過300萬元不受存保保障，挑選往來銀行資產規劃時，都要多留意。

關鍵字： 定存亞洲資產管理中心存款限制定存限制

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

統一認購PChome 3成股權　拿下2席董事

統一認購PChome 3成股權　拿下2席董事

統一企業（1216）今（23）日公告，董事會決議參與認購PChome網路家庭（8044）擬發行之私募普通股61,694,120 股。後續待PChome股東會決議通過、並經董事會定價後，統一企業將依董事會授權內容參與認購，交易完成後，統一企業將持有PChome全數已發行股份30%，並取得2席董事席次。

2024-10-23 19:13
南山人壽遭揪3缺失　金管會共開罰180萬

南山人壽遭揪3缺失　金管會共開罰180萬

南山人壽未電訪客戶即進行解約等3項業務行為違反保險法相關規定，遭金管會保險局處以180萬元罰鍰。

2024-10-23 18:19
快訊／90萬股民哭了！00940首縮水至0.04元　11／7除息

快訊／90萬股民哭了！00940首縮水至0.04元　11／7除息

唯一一檔主打「台灣價值」的ETF配息首見縮水！擁有90.85萬股民的月配型ETF、元大台灣價值高息（00940）今（23）日公告配息首度縮水至0.04元，打破前4次每股配0.05元的紀錄，11月7日除息，11月6日為最後買進日，12月2日入帳。

2024-10-23 14:35
光聖飆漲4成被盯上！9月提前開獎每股賺1.05元　年增率169%

光聖飆漲4成被盯上！9月提前開獎每股賺1.05元　年增率169%

光通訊元件廠光聖（6442）股價從10月初370元附近飆漲到今（23）日收盤價522元，漲幅達4成，股價波動度大，主管機關要求該公司公布最近1個月獲利自結數，9月營收為5.62億元，年增率178%，單月稅後淨利7900萬元，每股稅後盈餘1.05元。

2024-10-23 16:08
三商餐飲11月下旬掛牌上市　旗下拿坡里炸雞更名「三商炸雞」

三商餐飲11月下旬掛牌上市　旗下拿坡里炸雞更名「三商炸雞」

三商餐飲（7705）預計將於11月下旬掛牌上市，董事長陳翔玢表示，目前旗下共11個品牌、422家店，未來預計每年規劃開出1-2個新品牌，展店仍以三商巧福、福勝亭、拿坡里3大品牌為主；另拿坡里炸雞也將於11／1起改名為「三商炸雞」重塑品牌形象、提升市場辨識度。

2024-10-23 16:46
抽中賺3.4萬元！全家餐飲11／14掛牌上櫃　11／4起開始申購

抽中賺3.4萬元！全家餐飲11／14掛牌上櫃　11／4起開始申購

全家（5903）的「小金雞」、餐飲投資事業全家餐飲（7708）將於11／14掛牌上櫃，本周五（25日）開始競拍，底價為62.07元；並將於11／4至11／6開始公開申購，每股承銷價暫定為72元，以今日興櫃收盤價106.5元計，抽中可賺3.45萬元。

2024-10-23 15:28
外媒傳台積電接到華為訂單　郭智輝：台廠要遵守規範

外媒傳台積電接到華為訂單　郭智輝：台廠要遵守規範

經濟部長郭智輝今（23）日出席台灣電路板產業國際展覽會，會前受訪時談到台積電（2330）疑似接到華為訂單一事，他表示台廠需遵守規範，會和業者充分溝通。

2024-10-23 13:31
央行：支持亞洲資產管理中心　只要不涉台幣匯率商品

央行：支持亞洲資產管理中心　只要不涉台幣匯率商品

政府欲將台灣打造為亞洲資產管理中心，相關業務牽涉央行職掌範圍，中央銀行提出2點說明，未涉及新台幣匯率的外匯商品，央行均持開放態度。其他例如資產管理特區規畫、開放銀行業、證券期貨業及保險業提供更多元化外匯金融商品及服務等，央行持續配合研議。

2024-10-23 16:18
「緯創小金雞」全景軟體上櫃飆漲100%　抽中一張現賺5.95萬元

「緯創小金雞」全景軟體上櫃飆漲100%　抽中一張現賺5.95萬元

「緯創小金雞」全景軟體（8272）23日以每股59元掛牌上櫃，早盤股價以115元、大漲56元開出，盤中最高衝上118.5元，漲幅逾100%。如果日前參與申購並在高點賣出，換算下來一張潛在獲利約5.95萬元。

2024-10-23 10:42
台股ETF新兵報到！00938挾36億銀彈　掛牌首日破發拼翻紅

台股ETF新兵報到！00938挾36億銀彈　掛牌首日破發拼翻紅

季配型台股ETF新兵報到！凱基台灣優選30 ETF（00938）今（23）首日掛牌，開盤價報每股14.95元，跌破15元發行價，早盤呈現小跌格局，成交量1.2萬張。

2024-10-23 10:11

讀者迴響

熱門新聞

坦承Blackwell晶片瑕疵！黃仁勳：輝達的錯

抽中賺3.4萬元！全家餐飲11／14掛牌上櫃　11／4起開始申購

三商餐飲11月下旬掛牌上市　旗下拿坡里炸雞更名「三商炸雞」

快訊／90萬股民哭了！00940首縮水至0.04元　11／7除息

台幣定存眉角多！國泰世華銀月限額300萬　中信銀、王道銀無上限

台美「無人機結盟」　台廠供應鏈一次看

高通推全新車用雙平台　量身打造Oryon CPU助攻數位底盤

老師「爽領高月退」過退休生活？　他打臉：只有38K

統一認購PChome 3成股權　拿下2席董事

海軍新型救難艦「大武軍艦」交船　台船將成為維修保養母廠

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366