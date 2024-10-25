漢翔傳將雇用移工　強調「絕不允許接觸國防機敏業務」

▲漢翔國機國造勇鷹號。（圖／漢翔公司提供）

記者廖婕妤／台北報導

近期有消息傳出，漢翔（2634）將雇用移工，使得部分員工擔心會有國安機密外洩疑慮，對此，漢翔發布說明指出，相關配套措施仍在謹慎研議中，若進用外籍移工，將按照政府法律規範執行，亦不允許其接觸任何國防機敏業務。

漢翔表示，隨著全球航空市場逐漸脫離疫情陰霾，需求不斷增加。雖國際供應鏈斷鏈問題，仍是整體產業普遍面臨的挑戰，承蒙多家國際客戶信賴，依然持續給予本公司長期訂單，其中尤以發動機業務成長最為顯著。

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漢翔指出，為滿足客戶訂單需求，發動機業務產線擴充，且每日加開二、三班運作，已成必要因應；公司雖提供夜班夜點費補助，員工仍因照顧家庭、生活作息調適等因素意願不高，產線面臨二、三班人員不足，工作安排不易。

值此時刻，公司因而考慮進用外籍移工以解決人力問題，惟此案必須全面檢視，妥善規畫。

漢翔說明，第一，公司兼營軍、民業務，為保障各業務之機密安全，各項業務及工作廠區均已有明確劃分。本案僅以「商用件」廠區作為外籍移工申請標的。

第二，外籍移工之進用，以輪值二、三班為主，並安排至招募不易之工作場域，執行體能要求高、工作重覆性高、且環境耐受高等相關工作。

第三，公司律定移工管理作業規定，以落實人員管理、資訊系統隔離、住宿管理等項目。

漢翔強調，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，幸而在與員工良性溝通後，已取得認同及支持；漢翔也重申，本國籍同仁若有意願輪值二、三班，當以照顧同仁權益為優先考量；未來若進用外籍移工，將按照政府法律規範執行，亦不允許其接觸任何國防機敏業務。相關申請及管理辦法制定完成後，將委託業界具經驗之優良人力仲介公司辦理。