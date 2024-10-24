彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為　已切斷服務

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美中貿易戰晶片禁令持續升溫，《彭博社》今（24）日報導，台積電本月發現，特定客戶生產的晶片落入華為手中，這可能違反了美國旨在切斷技術流向中國國家龍頭企業的制裁措施，台積電除了已切斷對這家公司的服務，同時向台灣、美國兩地政府發出通報。

《彭博社》指出，台積電拒絕對最新進展發表評論，華為發言人時，他沒有立即發表評論。美國商務部發言人表示，該機構的工業與安全局「了解有關指控可能違反美國出口管制的報告」。

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外電報導指出，台積電在2020 年 9 月 15 日後將停止供貨華為，一位直接了解情況的人士表示，台積電在意識到為該實體製造的半導體已進入華為產品後，於 10 月中旬左右停止了向該客戶的供貨。該人士表示，該晶片製造商已通知美國和台灣政府，並正在更徹底地調查此事。

目前官方尚不清楚台積電客戶是否代表華為行事，也不清楚其總部位於何處。但這起事件為過去幾天出現的報導提供了新的線索，包括《The Information》報道稱，華盛頓最近與台積電聯繫，詢問該公司是否為這家被列入黑名單的中國公司生產晶片。

研究公司 TechInsights 最近發現，華為最新的AI伺服器有台積電所生產的處理器，而台積電是輝達（NVIDIA）的重要合作夥伴。

華為自 2020 年以來一直被列入制裁名單，未經美國政府許可，不得與台積電及其晶片製造同行開展業務。去年，華為一直依賴當地合作夥伴中芯國際進行生產，包括去年8月在華為智慧型手機中推出的7奈米晶片。