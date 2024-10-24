中信金搶親遭否決　金管會彭金隆：檢討拉高公開收購門檻

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

「新新併」搶親中信金採取換股加現金收購，卻遭到金管會以「緩議、就是不同意」否決，今（24）日財委會上，立委郭國文質疑中信金收購10%門檻，是符合金管會在法規，但駁回中信金的申請，並用「因人堵事」來形容金管會決策，彭金隆坦言，法規要檢討，已在檢討是否把10%收購的門檻拉高。

郭國文質詢時說，金控家數太多，政策希望合併，但是9月中信金對併購新光金門檻10%，此法是金管會2018年修正辦法，中信金投資計畫書已寫收購10%~51%，為何認定它就是沒辦法？

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彭金隆回應，駁回中信金主因，中信金要收購公司的內容上，中信金無法掌握新光人壽的財務狀況。彭金隆說：「中信金的計畫書不方便公開，但當要收購一家公司時，對這家公司內容都不講清楚，我很懷疑價格怎麼訂出來的？」

郭國文接著說股票收購10%至51%，都是金管會在法規上訂定的方式，不要太多行政解釋，讓法律規定流於形勢！更直言，不要說因人設事，這叫「因人堵事」！

彭金隆表示，過去併購案確實可採現金跟股票，但從過去這麼多例子，只有六件含股票，大部份都是現金，法規若沒有很明確，我們可檢討努力，但是邏輯前後並沒有衝突，當初訂的規定，只是申請的門檻，並不是核准的標準，也就是說法規要檢討。

