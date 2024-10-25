ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

鴻海印度子公司「砸10億買蘋果設備」　傳製造iPhone 16

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝） 

文／中央社

鴻海今天公告，印度子公司投資3180.45萬美元（約新台幣10.2億元）與蘋果（Apple）交易機器設備，產業人士分析，鴻海印度廠區可能新設組裝產線，製造iPhone 16新品。

鴻海傍晚公告，印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，從去年11月15日迄今，取得機器設備累計交易總金額3180.45萬美元。鴻海指出，相關交易為營運需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鴻海印度子公司此次取得機器設備的交易對象為APPLE OPERATIONS LIMITED；去年7月中旬，鴻海也曾公告另一筆與APPLE OPERATIONS LIMITED相關交易訊息。

產業人士分析，鴻海印度子公司此次取得機器設備，主要是因應在印度製造蘋果iPhone 16新品所需。

日經亞洲（Nikkei Asia）在今年8月下旬引述消息人士報導，蘋果在中國生產高階iPhone僅數天，隨即在印度開始量產最新款iPhone 16，包括高階版Pro系列，凸顯蘋果正致力打造中國以外的供應鏈。

鴻海董事長劉揚偉8月中旬前往印度，與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，並出席鴻海在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu，另譯：泰米爾納德）的宿舍啟用典禮。根據蘋果公布的年度供應鏈名單，鴻海印度坦米爾那都省的廠區，持續位列其中。

彭博（Bloomberg）4月曾報導，蘋果2023會計年度印度製iPhone產值達140億美元（約新台幣4490億元）；大約14%或1/7比重的iPhone手機，在印度組裝製造，其中鴻海組裝占比接近67%。

關鍵字： 鴻海蘋果印度iPhone供應鏈

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

富爸爸賣房給兒子　被課逾56萬贈與稅

富爸爸賣房給兒子　被課逾56萬贈與稅

想要培養「少年房神」的富爸爸注意！國稅局指出，有民眾想透過房地產交易的方式完成資產移轉，不過遭查出兒子的年齡與資歷明顯不符合購屋條件，遭課56.6萬元贈與稅。

2024-10-24 14:34
統一發票預算大增　財政部：明年雲端發票500元獎優先加碼

統一發票預算大增　財政部：明年雲端發票500元獎優先加碼

財政部次長李慶華今（24）日指出，明年發票編列相關預算180億元，較今年增35億元，如果預算順利、經費充足，不排除再增加統一發票中獎組數，但會以雲端發票為主，且優先加碼500元獎項的組數，讓民眾可以有感。

2024-10-24 18:02
彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為　已切斷服務

彭博：台積電發現客戶晶片供貨華為　已切斷服務

美中貿易戰晶片禁令持續升溫，《彭博社》今（24）日報導，台積電本月發現，特定客戶生產的晶片落入華為手中，這可能違反了美國旨在切斷技術流向中國國家龍頭企業的制裁措施，台積電除了已切斷對這家公司的服務，同時向台灣、美國兩地政府發出通報。

2024-10-24 09:03
TISA推出時間表曝光！　彭金隆：明年上半年上路

TISA推出時間表曝光！　彭金隆：明年上半年上路

TISA （台灣個人投資儲蓄專戶）為金管會打造亞洲資產管理中心一環，金管會主委彭金隆今（24）日財委會回覆立委王鴻薇質詢時，透露了TISA預計可望在明年上半年正式上路。

2024-10-24 17:32
星展：美國經濟軟著陸　金價12個月內挑戰2835美元

星展：美國經濟軟著陸　金價12個月內挑戰2835美元

美國聯準會9月大幅降息2碼之後，正式開啟降息周期，然而，鑒於美國消費保持強勁、家庭和企業的資產負債表現穩健，以及聯準會具備充裕貨幣政策工具緩衝，星展集團認為美國經濟仍將實現軟著陸，全球其它主要央行部分，歐洲央行10月會議再次降息25個基點，繼續採取寬鬆政策；中國央行也持續推出新的支持性政策；日本央行則將維持貨幣政策正常化，預期明（2025）年第一季將再升息1碼，並預期未來12個月黃金的滾動目標價為每盎司2,835美元。

2024-10-24 15:47
保單免強制執行從百萬縮至20萬內　金管會：下周送政院

保單免強制執行從百萬縮至20萬內　金管會：下周送政院

法院及債權人反彈聲浪大，保單強制執行修法大轉彎，先前金管會打算提出修法，債務人的所有壽險合併後保額不到100萬元的保單，可豁免強制執行，今（24）日立委關心立法進度，彭金隆回應，保單不可強制執行額度是連結行政執行法最低生活津貼與需求的幾個月的標準，金額大約是10到20萬元之間。

2024-10-24 15:12
聯發科、台積電排前三！全球最值得信賴企業出爐　有9家台廠上榜

聯發科、台積電排前三！全球最值得信賴企業出爐　有9家台廠上榜

美國《新聞週刊》（Newsweek）發布「2024年全球最值得信賴公司」（World's Most Trustworthy Companies 2024），在名列46家企業中，台灣企業就有9家在信賴名單裡，值得注意的是，聯發科（2454）排名第二，台積電（2330）緊追在後排第三。

2024-10-24 13:06
中信金搶親遭否決　金管會彭金隆：檢討拉高公開收購門檻

中信金搶親遭否決　金管會彭金隆：檢討拉高公開收購門檻

「新新併」搶親中信金採取換股加現金收購，卻遭到金管會「緩議」，今（24）日財委會上，立委郭國文質疑中信金收購10%門檻，是符合金管會在法規，但駁回中信金的申請，並用「因人堵事」來形容金管會決策，彭金隆坦言，法規要檢討，已在檢討是否把10%收購的門檻拉高。

2024-10-24 11:43
台幣定存眉角多！國泰世華銀月限額300萬　中信銀、王道銀無上限

台幣定存眉角多！國泰世華銀月限額300萬　中信銀、王道銀無上限

理專表示，多家銀行定存都有設定1萬元的「起息門檻」，但很多人都不會注意到其實台幣定存還會有「上限門檻」，以國泰世華銀為例，單月臨櫃和網銀定存金額總計超過300萬元，系統就會擋下，要等到隔月才能再設定存。

2024-10-24 06:00
iPhone 16出貨縮水！郭明錤：AI效應未出現　非Pro訂單少千萬台

iPhone 16出貨縮水！郭明錤：AI效應未出現　非Pro訂單少千萬台

擁有「地表最強蘋果分析師」封號的天風國際證券分析師郭明錤在個人X平台上指出，人工智慧 (AI) 效應尚未湧現，從 2024 年第四季到 2025 年上半年，蘋果 iPhone 16 的訂單減少了大約 1000 萬部，影響範圍以非 Pro 機種為主。

2024-10-24 09:35

讀者迴響

熱門新聞

威力彩25連槓　下期頭獎6.3億元

威力彩5.8億元開獎了　快來終結24槓

富爸爸賣房給兒子　被課逾56萬贈與稅

鑽石投資「寧靜退場」　中天生技對合一持股比來到21%

聯發科、台積電排前三！全球最值得信賴企業出爐

下班注意！新北基宜8地淹水警戒　七堵、蘇澳5區域列一級

漢翔傳將雇用移工　強調「絕不允許接觸國防機敏業務」

恢復7天假？資方：幸福感不只是增加放假

鴻海印度子公司砸10億買設備　傳製造iPhone 16

台幣定存眉角多！國泰世華銀月限額300萬　中信銀、王道銀無上限

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366