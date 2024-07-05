歐洲自行車展　貿協台灣館以產業新動能吸引國際大買主

▲左上圖原兆科技結合手機功能的自行車藍芽安全帽；右上圖駐德代表謝志偉參觀台灣館，為企業加油打氣；下圖台灣精品自行車產業發表會。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

歐洲自行車展(Eurobike)於本月3日至7日在德國法蘭克福展覽館熱力開展，本展匯集全球1800家自行車業者參展，展出面積達15萬平方公尺，預期吸引7萬名買主及消費者參與。台灣館由國際貿易署委託外貿協會攜手28家業者持續深耕歐洲市場。

台灣自行車產業以高品質製造和創新技術著稱，因應全球自行車發展趨勢，外貿協會聚焦在展出自行車電動化、智慧化的解決方案創新產品，包含首次參展的輝能科技電池解決方案，輝能科技為目前全球唯一成功量產固態鋰電池製造商，看好電動自行車市場之應用來參展。

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此外，供應國際品牌街換電池連結器的信音公司，展出高效能防水電源訊號傳輸連結器；國麗的粉末塗料具有上色均勻和環保特性，捷佳科技的共享腳踏車太陽能無線充電模組，可解決目前靠人力逐街更換電池的窘境，以及喜特綠能的E-Bike輔助動力系統等亮點產品，展覽期間吸引大型國際買主，包含德國Bosch、ZMF、土耳其Rhosus、英商ICE等都蒞臨台灣館洽談。

為擴大展出效益，貿協於展前即設立專網行銷台灣館，展期間於地鐵站出入口、展館重要通道刊登廣告，有效提高台灣館能見度，吸引買主前來洽談。駐德國大使謝志偉和駐法蘭克福辦事處處長黃瑞坤親臨台灣館，與外貿協會杜塞道夫台貿中心主任廖俊生一同與參展業者交流產業動態訊息。

Eurobike不僅是全球自行車產業的重要盛會，展覽期間還舉辦多場專題講座和技術研討會，透過業界領袖對談，探討技術創新、規格，及自行車產業未來發展方向。

Eurobike 開幕式頒發43項優秀產品獎，如70%回收材料製成的Verde Kineticore頭盔獲得「綠色獎」，「Tern Orox」電動貨運自行車獲得創新獎，也呈現了綠色化、電動化、智能化的展覽特色。

另為響應國際淨零碳排趨勢，台灣館特於開展(3)日舉辦「Cycling Ahead for a Greener World(台灣自行車產業發表會)」 ，展示包括宏碁智慧型電動輔助自行車Acer ebii、志合訊息的3D虛擬仿真室內騎行軟體、桂盟新款蠟性鏈條、建大抗切割越野自行車胎及彥豪金屬與Bosch開發的E.A.S.I.電子變速系統等台灣精品，不僅技術先進，更體現了臺灣企業對環保與可持續發展的承諾。

根據歐洲自行車工業聯合會(CONEBI)調查，2023年歐洲(含英國)自行車行業銷售額為193億歐元，較2022年減少8.9%。雖經歷了「重設」，以適應新冠疫情期間異常積極的銷售以及供應鏈的中斷，及廣泛的經濟現實(生活成本上升和消費者購買力下降等)。然而52%歐洲自行車產業協會(CONEBI)會員仍預期2024年銷售額將高於2023年，對自行車業的前景仍然充滿希望。

外貿協會陸續將在9月率領我汽車零配件及電動車業者參加法蘭克福汽車零配件展、德國商用運輸展，以及12月科隆機車展，期待推動臺灣在「移動產業」領域再創佳績，對相關活動有興趣之業者，可逕至官網查詢活動資訊 ()。