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搶攻毛小孩經濟　新創品牌主打「客製化飼料」吸引9成回頭客

▲「陪心寵糧」能為寵物量身訂製食品。（圖／公司提供）

▲「陪心寵糧」能為寵物量身訂製食品。（圖／公司提供）

記者廖婕妤／台北報導

台北寵物用品展盛大登場，看準現代人寵愛毛小孩商機，除了傳統食品大廠如大成（1210）、福壽（1219）等積極搶進，也有不少新創品牌插旗，以客製化及懶人飼料等特色，搶攻毛孩商機。

大成旗下「毛能寵物食品」自有品牌GOMO PET FOOD推出全新包裝再升級，整體銷量及營業額年增超過50％，斥資約4億元的寵物食品廠將在今年Q4動工、預計2026年投產；今年5月寵物食品也已外銷到馬來西亞，未來更要拓至東南亞、歐美國家，持續尋找策略性合作夥伴，逐步擴大市佔率。

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新創品牌「陪心寵糧」則主打量身訂製飼料，添加個別寵物需要的營養成分，陪心寵糧業務部副理張瑄宜表示，一般進口飼料因有海運運輸、倉儲與上架等流程，往往是生産後3到6個月能到達消費者手中，但陪心寵糧有自家工廠與生產線，堅持在地生產、包裝、運送，讓訂購者都能拿到最新鮮的飼糧，同時也採用氮氣填充，開發一日一包裝，隨拆即食的方法，希望毛小孩每天都能享受最新鮮健康美味的食物。

張瑄宜指出，顧客可為毛孩量身訂製飼料，只要在官網提出需求，經過公司專業人士調配營養成分，針對個別生理狀況添加需要食品，量身調製後再到顧客手中，同時，也強調旗下生產飼糧以人類食安的製程標準，不以成本為優先考量，堅持選用最天然、純粹的食材，產出最合適的糧食及保健品；這種客製化服務吸引9成回頭客，很多飼主都會回饋寵物的狀況與養寵物的心得。

▲「陪心寵糧」能為寵物量身訂製食品。（圖／公司提供）

▲「沙發馬鈴薯」助理人于妍熙介紹，現在的年輕人寧可省自己，也會善待自己最親愛的寵物。（圖／公司提供）

除客製化市場外，現代人生活忙碌，因此懶人飼料也成為熱門商機，貓狗食品新品牌「沙發馬鈴薯」創辦人表示，他是忙碌上班族，不是會下廚的人，為了毛孩，好幾次差點把廚房炸了，他相信有好多人和他一樣，没有時間下廚做每一餐，因此決心要開發出方便、美味、營養價值高，且令人安心的主食。

沙發馬鈴薯助理人于妍熙指出，現在的年輕人寧可省自己，也會善待自己最親愛的寵物，往往月初努力買毛孩的飼料、玩具、用品，月底吃土還是勇往直前，就算自己吃的比寵物差，這也不是問題；雖然是個1年多的新品牌，但目前買家回饋熱烈，未來會努力以赴，為寵物主打造一個方便又安心的健康品牌。

關鍵字： 寵物用品大成新創品牌陪心寵糧沙發馬鈴薯

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