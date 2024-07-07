沒有「自提6%」親戚直搖頭！　網點出2關鍵：除非沒投資

▲親戚覺得「自提6%」穩賺不賠。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

雇主每月會幫勞工提撥6%薪資至「勞工個人退休金專戶」，勞工也可以自行提撥1%至6%。近日就有網友發文透露，日前和親戚聊到投資理財時，提到「自提6%」的話題，讓他想知道有沒有人有自提6%？能夠分享經驗。貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「40歲以下有人在自提6%？」為標題發文，提到他日前去親戚家時，湊巧聊到投資理財。當時親戚問他是否有自提6%，他則老實回答沒有，並稱年輕人大多選擇存股。

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然而親戚聽聞後，卻認為不自提6%是不懂得投資，若有自提，不但能省稅，而且與股票相比，可說是穩賺不賠。對此，原PO便感到好奇，有沒有年輕人自提6%呢？

貼文曝光後，有網友點出關鍵，「低薪就算了」、「低薪的拿去買股票比較實際」、「薪水太低的不用提，但薪水太低的你也沒本金」、「自提跟年紀無關，跟年收有關」、「級距高節稅用的」、「賺越多的，自提越划算」、「所得級距夠高的，幹嘛不自提」、「所得稅級距高，你會比較知道好處」。

除了薪資之外，是否擅長理財也可以作為是否要自提的考量，「股票隨便都10%以上的，誰要跟你6%」、「其實很虧，能不提就不提，除非你沒其他投資方式」、「就投資理財觀點來說，自提6%是最爛的投資工具」、「高所得越會自提，除非自己很會投資」。

依《勞工退休金條例》第14條規定，勞工、受委任工作者、實際從事勞動的雇主及自營作業者，可在每月工資、執行業務所得6％範圍內自願提繳退休金，其自願提繳退休金不計入提繳年度薪資所得、執行業務收入課稅，享有稅賦優惠。

另根據勞動部勞工退休金試算系統，如果每個月能自提6%，效益會比只有雇主幫提撥6%還要好，且自提6%還能減稅；不過，若本身有在投資，就要自行評估這筆錢自行運用的效益會不會更好。自提確切有何益處？也可以至勞動部及勞保局官網查看試算系統。