快訊／大樂透1億一注獨得　「錢送你彩券行」開出頭獎！13人爽中百萬

▲大樂透1億元小年夜一注獨得。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣、柯沛辰／台北報導

大樂透1億元小年夜一注獨得，獎落花蓮縣瑞穗鄉瑞美村中山路一段98號1樓「錢送你彩券行」。春節大紅包則開出16組，其中13人爽中百萬；小紅包開出33組，其中29組單注中獎。威力彩則是槓龜，邁入連26槓，預估下期頭獎上看7.1億元。

台彩27日晚間開出114000010期大樂透，獎號由小到大依序為11、22、30、35、37、38，特別號33。

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百萬大紅包的中獎號碼為10、14、25、39、41、42、43、46、47，春節小紅包的中獎號碼為06。

114000008期威力彩部分，第一區獎號由小到大依序為02、10、15、18、25、35，第二區08。

春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出16組，總中獎注數為19注，其中13組為單注中獎，3組為2注均分；本期小紅包開出33組，總中獎注數為37注，其中29組為單注中獎，4組為2注均分。

活動截至本期為止，累積開出大紅包78組，剩餘402組，累積開出小紅包132組，剩餘668組，次期（1月28日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

▼大樂透春節加碼日程表。（圖／台彩）

值得一提的是，這次大樂透春節加碼期間，桃園市桃園區「千百萬彩券行｣於1/24、1/26各開出1注春節大紅包和春節小紅包獎項；臺南市南區的「財富彩券行｣、臺南市新化區的「金玉滿堂彩券行｣、臺北市士林區的「龍鳳發彩券行｣、臺北市南港區的「富康彩券行｣以及嘉義市東區的「富泉電腦彩券投注站｣都曾於去年春節期間開出春節大紅包獎項，1/26晚間各開出1注春節小紅包。