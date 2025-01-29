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美管制晶片出口　專家：反而催生出DeepSeek高效AI模型

▲▼中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

文／中央社

美國對高科技晶片實施出口管制，可能意外促使中國新創公司深度求索（DeepSeek）的人工智慧（AI）聊天機器人大獲成功，在華府引發恐難阻止中國追求AI全球主導地位的擔憂。

法新社報導，儘管美國政府嚴格禁止中國企業取得多種發展AI所需的先進晶片，分析師指出，這些限制可能促使DeepSeek研發更聰明的方法，以克服障礙。

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喬治華盛頓大學政治學助理教授傑福瑞．丁（Jeffrey Ding）告訴法新社：「對中國取得晶片所設下的限制，迫使DeepSeek團隊訓練更有效率的模型，且儘管並未挹注鉅額運算訓練成本，它仍具競爭力。」

傑福瑞．丁談到，DeepSeek的成功顯示，「美國實施出口管制以防止其他國家發展前沿模型並無效果」。

矽谷創投家安德立森（Marc Andreessen）稱這是「史普尼克時刻」（Sputnik moment）。他指的是蘇聯於1957年成功發射人造衛星史普尼克1號，震撼西方世界，暴露美國與蘇聯間巨大的科技差距。

美國前眾議員甘迺迪（Mark Kennedy）告訴法新社，DeepSeek的成功「並未侵蝕未來出口管制的有效性」。

甘迺迪補充道，華府下一波攻勢可能是「擴大對AI晶片的限制」，以及加強監管中國企業能取得的技術。

關鍵字： 中國AI聊天機器人出口管制DeepSeek

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