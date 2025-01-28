DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！　陸行之曝對台積電影響

▲前外資知名半導體分析師陸行在臉書發文表示，DeepSeek崛起，代表輝達結束獨霸時代。（圖／記者高兆麟攝）

記者廖婕妤／台北報導

中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，撼動美國科技股，直接衝擊輝達（NVIDIA）地位，股價也創史上最大跌幅，前外資知名半導體分析師陸行之今（28）日在臉書發文表示，建議不要把台積電（2330）跟輝達綁在一起看，輝達僅占台積電營收不到15％，同時從市場趨勢看出未來不會被輝達一家獨拿，這將結束這兩年一家吃肉、其他半導體公司只能喝湯的慘況。

陸行之臉書發文如下：

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各位粉絲可能覺得我潛水很久了，但昨天因Deepseek事件讓全球科技暨半導體板塊很慘烈，Nvidia 帶頭下殺16.97%，結果做AI ASIC的博通跌的17.4%更慘，我就想來分享一下看法。

去年底我就多次建議投資人不要把台積電跟Nvidia 綁在一起看（結果公司還是在法說會把自己跟AI綁死，所以我一月法說會後就閉嘴少廢話)，因為Nvidia 營收占台積電營收不到15%，佔全球半導體營收不到10%，Nvidia 死不代表台積電及費城半導體指數要跟著一起死，Deepseek 事件後，我反而看到各家客戶資源釋放，不會被Nvidia 一家靠著Ai gpu/cpu/nvlink，模組，系統，軟件每個產業鍊關節都來賺超高毛利率的公司綁架，資源釋放後，不會被Nvidia一家獨拿，這將結束這兩年一家吃肉，其他半導體公司只能喝湯的慘況。

就Nvidia 大客戶如Open AI, Microsoft, Amazon, Google, Meta而言，之前加碼下的GB200/300/Rubin單子短期也不可能大幅縮減，重新改變訓練方法也需要時間，大概率訂單調整會發生在2026及以後，到時候說不定台積電的主力客戶又變成水果/博通數據中心的自研AI ASIC大單，換句滑雙板專業術語，短期觀察指標是看Nvidia及台積電TSM ADR股價何時會上下體分離 哈哈。