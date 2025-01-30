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年後轉職主因「薪水」仍居冠　夢幻主管3大特質揭曉

▲▼轉職,面試,地雷。（圖／取自photoAC）

▲春節後不少人都會轉職。（圖／取自photoAC）

記者廖婕妤／台北報導

年度最大轉職潮來了，春節過後不少人都會轉換跑道，根據104人力銀行觀察，薪資高低仍是轉職的重要考量，另是否認同直屬主管的風格也再度被重視，其中又以控制型主管最容易引起部屬反彈，而夢幻主管前3大特質則包括有責任感、決策正確、保護下屬。

104人力銀行出版《2024員工C.E.O調查報告》，上班族轉職的主要原因有78.3%因為薪水、63.7%因為人際、43%因為組織安全安定；和往年調查相比，主管領導風格、同事間相處在內的人際價值上升6.6個百分點，上班族越來越在乎工作中的人際互動相處。

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報告也顯示，從主管的7大指標「傾聽、垂直溝通、水平溝通、工作分配、工作指導、決策與經驗分享」問卷訪查1,783名求職會員，結果指出，導師型、友愛型的主管在各項能力都受到肯定，放飛型主管只有在和部屬溝通時較良好，發號施令型的主管在決策能力表現受到肯定，經驗分享尚可，其他指標和控制狂型的主管都低於整體。

至於上班族眼中「理想主管」的特質，除了專業知識之外，必須具備能做出正確決策，有效組織團隊、有責任感並在關鍵時刻能保護部屬；有78.1%上班族期待主管有責任感不推託工作、76.2%期待主管做正確的決策指示、75.7%期待主管關鍵時刻跳出來保護部屬、74.8%善於溝通組織團隊、55.8%專業知識完備經驗豐富，為理想上司必備的5大特質。

 

關鍵字： 轉職薪資主管風格人際價值上班族

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