川普為自駕車開大門　黃仁勳點名下個破兆美元產業　

▲美國總統川普（前）邀請特斯拉執行長馬斯克入閣，市場解讀特斯拉在自駕車發展將獲政府大力支持。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

根據集邦科技（TrendForce）預估，2027年全球人型機器人市場產值有望超越20億美元，2024年至2027年間市場規模年複合成長率高達154%。

值得注意的是，此次黃仁勳在CES也宣布和豐田（TOYOTA）合作，強調無人駕駛計程車（Robotaxi）將成首個上兆美元的機器人應用，影片一出不但引來特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在下方留言「Jensen is right」（黃仁勳是對的），在特斯拉獲川普力挺下，專家也認為美國自駕車產業將開始洗牌。

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「機器人往人形發展，最大亮點在於對話交流和執行能力更具自我認知。」集邦科技分析師曾伯楷告訴本刊，在此前提下，人形機器人會明確應用在陪伴照護等醫療場域；至於工業領域，目前機器手臂、搬運等協作機器人已大幅提升自動化效率，業者雖開始朝生成式AI投資，但實際需求加上成本考量，最快要等2027年才會明朗。

為何有此結論？曾伯楷透露，去年8月，台灣舉辦的自動化大展吸引全球四大機器人家族—瑞士ABB、德國KUKA、日本Faunc和Yaskawa齊聚一堂，他與所有業者深聊才會做此定調。

究竟哪些台廠將會受益呢？曾伯楷認為，曾供應傳統機器人元件的台廠，包括模擬軟體、實境捕捉、機器視覺與傳動元件等四類族群，都會有參與機會，「過去若有在智慧終端設備組裝或傳統工業機器人及無人機供應鏈的台灣業者，這三大區塊的技術與AI機器人高度重疊，也同樣具有競爭優勢。」曾伯楷清楚地做出歸納。

至於黃仁勳也看好的自駕車市場，Digitimes產業分析師江明謙向本刊點出商化關鍵指出：「自駕車技術發展多時，但要朝商業化落地，政策是很重要的影響因素。」。

江明謙表示，美國是全球無人自駕車產業的指標，川普回歸後，正計畫將自駕車上路規定，從過去各州申請轉為聯邦統一申請，程序將大幅簡化，他還提名馬斯克入閣加入「政府效率部門」，這也代表特斯拉自駕車可獲川普大力支持。

江明謙進一步說明，美國無人自駕車市場，原本由Waymo與通用的Cruise相互競爭，後來Crusie因發生事故處理不當，母公司通用（GM）已宣布不再支援Crusise開發Robotaxi，加上川普的表態，「以2025年來看，美國Robotaxi的競爭格局，特斯拉會以後進角色跟Waymo直接抗衡。」江明謙分析。



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