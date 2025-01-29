快訊／大樂透「頭獎1.3億」號碼出爐　百萬春節大紅包等你來搶

記者閔文昱／綜合報導

過年期間台灣彩券大樂透連續20天開獎，許多民眾都希望自己成為幸運兒！大樂透頭獎今（29日）上看1.3億元，同時也將持續開出春節大紅包等加碼獎號。

台彩晚間開出114000012期大樂透，獎號由小到大依序為15、17、22、26、32、42，特別號 12 。

百萬大紅包的中獎號碼為02、03、05、11、19、21、24、37、39，春節小紅包的中獎號碼為46。

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今年春節加碼總額高達10.5億元，為史上最高紀錄，大樂透將自1/24起至2/12元宵節連續20天每天開獎，讓消費者每天都有機會可以對中億元頭獎，加碼期間還將送出480組100萬元的春節大紅包獎項以及800組10萬元的春節小紅包獎項。對照往年春節期間送出360組100萬元，今年的加碼可說是大升級，民眾只要購買加碼期間的大樂透，就有億元頭獎、百萬春節大紅包以及10萬元春節小紅包可以對，等於是一張可以對三種獎項。

台灣彩券公司表示，大樂透春節加碼各期，除了開出當期頭獎獎號之外，會以另外一台開獎機，從01~49的號碼中開出一組10個促銷獎號，依開出順序，前9個為當期的春節大紅包獎號，最後一個則為當期的春節小紅包獎號。

消費者只要對中當期9個春節大紅包獎號的任6個，即對中春節大紅包獎項，每組獎金100萬元；如對中當期9個春節大紅包獎號的任5個，同時對中春節小紅包獎號，即對中春節小紅包獎項，每組獎金10萬元。

以每期開出9個春節大紅包以及1個春節小紅包獎號來計算，每期一共會有84組春節大紅包的中獎號碼組合以及126組的春節小紅包中獎號碼組合，跟往年只加開9個春節大紅包比起來，中獎機會提高非常多。

台灣彩券公司表示，想中大獎的民眾，可以參考113年春節加碼百萬春節大紅包中獎彩券的買法：平均單張投注金額為491元；76.4%的中獎人是以電腦選號方式投注；15.7%的中獎彩券為包牌投注中獎，包牌號碼數則以7個號碼（7連碰）為主，佔比約69.2%，其次為8個號碼的8連碰，佔比約23%。