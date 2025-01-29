除夕夜傳「竹科瞬間壓降」　台積電工程師嚇到丟碗筷回廠

金龍年台股ETF受益人增加前10名揭曉 高息型占9成

台股ETF近年來備受投資人青睞，金龍年台股ETF受益人數創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，66檔台股ETF受益人在金龍年增加了390萬1563人，總人數來到1031萬623人，進一步觀察金龍年增加前10大台股ETF受益人數中，元大台灣價值高息（00940）為新成立的ETF，到年底人數為82.6萬人，若以淨增加人數來看，群益台灣精選高息（00919）增加54.5萬人最具人氣，整體來看，前10名中有9檔是台股高息ETF。

DeepSeek崛起、輝達結束獨霸時代！ 陸行之曝對台積電影響

中國AI新創公司DeepSeek橫空出世，撼動美國科技股，直接衝擊輝達（NVIDIA）地位，股價也創史上最大跌幅，前外資知名半導體分析師陸行之今（28）日在臉書發文表示，建議不要把台積電（2330）跟輝達綁在一起看，輝達僅占台積電營收不到15％，同時從市場趨勢看出未來不會被輝達一家獨拿，這將結束這兩年一家吃肉、其他半導體公司只能喝湯的慘況。

川普揚言對半導體徵關稅 經濟部回應了

美國總統川普27日在對眾議院共和黨的演說中談到，台灣掌控了大約98%的晶片市場，並將對電腦晶片、半導體等海外生產徵收關稅，對此，經濟部表示，台美高科技產業高度互補，將持續關注美國政策，確保台美產業及國家利益都能互利發展。

不止嚇趴科技股 ！ DeepSeek重挫歐美能源類股

中國AI新創公司DeepSeek不僅嚇崩美國晶片股在內的科技股，根據《彭博社》報導，歐美能源股同樣重挫，因為DeepSeek的模型資本、能源效率更高，引發市場對電力需求預測的質疑。

DeepSeek突起輝達嚇崩17％ 黃仁勳身價蒸發6924億元

中國AI新創公司「DeepSeek」近期先後推出2款開源大型語言模型（LLM），引發科技圈熱議及恐慌，美股也因此重挫，輝達更是嚇跌16.97％，市值蒸發近6000億美元（約新台幣19.7兆），黃仁勳的身價也減少約210億美元（約新台幣6924億元）。

夢到廁所竟是吉兆！ 台南彩券行一日誕生2個百萬大獎得主

春節期間很多民眾刮刮樂試手氣，也讓中獎的彩券行爆紅，台南麻豆區「探吉佑彩券行」代理人盧小姐就分享，某天店裡竟一次誕生2位刮刮樂百萬得主，事後她回想應該是跟自己夢到「廁所」有關，深信這是有意外之財的預兆。

借廁所順手買刮刮樂 職軍男用「小孩年齡」當靈感刮中100萬

過年期間刮刮樂買氣旺，新北泰山區「易錸富彩券行」分享，1名職業軍人進來借廁所，離開前看到刮刮樂正猶豫選號，突然想到自己小孩滿3歲，就選了3號並幸運刮中100萬元。

最疼前世情人！女兒隨意挑刮刮樂 幸運刮中100萬元

春節期間刮刮樂試手氣，彰化和美鎮「明澧彩券商行」分享，1對父女買年貨路過彩券行，爸爸把錢給女兒讓她自己去挑，沒想到就幸運中了100萬元。

DeepSeek引發能源需求擔憂 國際油價寫2周新低

中國AI新創公司「DeepSeek」推出低成本、高效能的AI模型，震撼矽谷科技圈、也引發華爾街的疑慮，市場對於資料中心能源需求的擔憂也攀升，國際油價周一下跌約2％，寫2周新低。

DeepSeek撼動美晶片股 分析師指反應過度、技術存疑

針對中國AI新創公司DeepSeek引發的股市震盪，部分華爾街分析師認為市場反應過度，且其技術成就仍有疑點。另外，美國財經媒體《CNBC》引述輝達說法表示，DeepSeek使用的輝達GPU符合出口規範。