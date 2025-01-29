DeepSeek重擊AI市場　《黑天鵝》作者：輝達股價恐腰斬

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

中國新創公司DeepSeek近日宣布成功以低成本開發出先進的AI模型，這一消息引發市場劇烈反應，導致輝達（NVIDIA）股價在周一（27日）大跌16.97%，創下美國股市史上最大單日跌幅，雖隔日股價反彈，《黑天鵝》作者 Nassim Taleb仍對輝達的前景也不看好，警告股價可能會腰斬。

輝達股價在27日單日重挫17%之後，28日強勁反彈，以上漲10.57美元或8.93%、128.99元作收。

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根據《彭博社》報導，Taleb說「這標誌著大家開始適應現實，因為他們意識到，這不再是完美無缺的，就像玻璃上出現小裂痕。」他進一步警告，輝達未來的回檔幅度可能會是周一17%跌幅的兩倍甚至三倍。

Taleb指出，投資人過於專注於單一題材，過度看好輝達在AI領域的主導地位，期待其股價不斷上漲。然而，他認為，考量AI產業潛在的風險，輝達周一的股價回檔其實「相當小」，他提醒大家，投資者應該意識到這些風險，避免過度押注AI相關公司的股價上漲。

Taleb以發表悲觀預測而聞名，但並非所有預言都應驗。2023年初，他曾警告投資者對高利率時代準備不足，資產價格恐不再「瘋狂膨脹」。然而，自那以來，美股主要指數在AI熱潮的推動下上漲了近50%。這次，他再次對輝達的未來發出警告，市場反應如何，仍需觀察。