台積電股價飆漲「要追嗎？」　專家分析4大理由：仍未達頂峰

▲台積電股價創新高，專家有4個理由看好台積電。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

台積電美國存託憑證（ADR）自去年10月觸底之後，漲幅已經遠超110%，如果以今年4月相對低價來看，至今也上漲30%以上，反觀標普500指數ETF（SPY）漲幅才7.5%。當市場不斷詢問「台積電還要追嗎」，投資專家表示，台積電股價尚未來到頂峰，有4個理由看好台積電保持業績成長，但同時也要注意相關風險。

針對台積電經營發展與股價變化，投資專家齊茲斯（Gytis Zizys）在投資市場網站《Seeking Alpha》撰文表示，就長遠來看，台積電還沒來到顛峰，他認為台積電未來5年、甚至更長的時間將持續保持良好的業績成長，理由有4大重點。

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第一，台積電力求滿足AI需求。齊茲斯表示，AI晶片爆炸性成長需求將推升台積電營收是非常明顯的趨勢，但目前來說，「問題不是需求，而是供給」，可以觀察台積電如何積極擴廠、擴大晶片生產。

齊茲斯說，台積電曾表示，目前已滿足約80%的客戶需求，隨著嘉義科學園區的進一步設廠，預計短缺現象將在一年半內、也就是最快在2026年前得到緩解。

台積電去年已經在苗栗設立先進後端封裝Fab 6工廠，提高AI晶片產能，但這還不夠，於是同一時間，台積電在尋求苗栗銅鑼科技園區建造另一座先進晶片封裝設施，但尚未得知確切日期，預計今年下半年施工，於2027年完工。

第二，台積電晶片售價調高，將增加營收潛力。齊茲斯指出，台積電是時候開始考慮提供AI需求的定價了，輝達（NVIDIA）過去1年時間以驚人速度成長，卻尚未看到輝達晶片製造商的台積電收入也跟著爆炸性成長。

換句話說，如果台積電考慮對晶片需求漲價，上漲至少5%或更高的價格，那麼就能加大成長槓桿，「因為如果沒有台積電的技術專業，這一切根本不可能發展。」

▲台積電未來5年、甚至更長的時間將持續保持良好的業績成長。（圖／路透）

第三，地緣政治「順風與多元化」。齊茲斯說，過去因台灣靠近中國，地緣政治可能是投資台積電的最大風險，多數人認為台積電將被中國武力接管；但由於台積電去年已進行國際投資，現在看來風險已經緩解，反而更為有利，獲得許多國家政府的支持，包括美國和日本已經簽訂數十億美元的協議，幫助台積電擴大全球影響力。

此外，隨著台積電新廠落腳於德國，台積電擁有該工廠70%的股份，更能進一步鞏固全球足跡，同時也能依據《歐洲晶片法》在歐洲開設更多工廠。

第四，台積電財務狀況亮眼。齊茲斯表示，台積電7月18日將舉行法人說明會，但目前已看到台積電的現金及等價物總額達到600億美元，與市值至少超過1兆美元的公司相去不遠。

舉例來說，亞馬遜（Amazon）市值2兆美元，擁有大約850億美元的現金；蘋果（Apple）市值超過3兆美元，擁有670億美元的現金；市值與蘋果接近、目前全球最有價值的微軟（Microsoft）也擁有大約800億美元現金，「這些統計數據可能沒什麼用，但我喜歡觀察一家公司與巨頭們的實力如何。」

齊茲斯認為，就獲利規模來說，隨著未來幾年所有擴建及其他晶圓廠的上線，他相信台積電在未來十年的複合年成長率可以達到17%左右，這個預估可能還是比較保守的數字，因為台積電擁有很大的影響力來提高AI玩家的定價。

不過，齊茲斯也提醒，投資台積電仍存在一些風險，如果AI需求下降的速度比任何人預期得要快，那麼所有積極的擴大產能都可能是「徒勞無功」，甚至在沒有任何產能利用的情況下，廠房都成了閒置狀態。

他說，台積電預計未來幾年AI相關收入將占20%左右，意味著AI趨勢將影響台積電非常大；如果AI被發現有什麼弱點而導致需求下降，將會嚴重台積電的營運，「沒有一家公司能夠免受經濟衰退影響，尤其是公司股價；即使一家公司的營運表現出色，股價仍可能因整體市場的不安和不確定性而受到影響。」

「儘管如此，以目前股價來看，我認為台積電未來仍有跑贏大盤的潛力。」齊茲斯表示，台積電處於先進技術中心，可能很多人會因為地緣政治風險而選擇忽略台積電，「但我相信台積電值得更多的愛，因為台積電長期的成長故事有著很多積極的一面，只需要時間就能結出果實。」