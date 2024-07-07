輝達超級電腦Taipei-1啟用！企業、院校瘋搶算力　首批4大團隊入選

▲輝達（NVIDIA）在台建置超級電腦「Taipei-1」，有助提升台灣AI模型開發能力。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

AI世代來臨，經濟部近期審查輝達（NVIDIA）超級電腦「Taipei-1」首批算力結果，共有4個團隊提案通過審查，包括台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）、國科會TAIDE計畫、中鋼、工研院等，總計20家業者、5所大學及3個研究機構入選。

輝達在台灣建造亞太第一個AI研發中心，並設立台灣最大的AI超級電腦「Taipei-1」，內含64台DGX H100較強的伺服器平台，以及32台次強的OVX平台，是排名全球第38名的AI超級電腦，日前經濟部與輝達協調，分享其中25%算力給台灣的AI研發，通過申請案者可使用DGX、OVX運算資源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部產業技術司長邱求慧表示，AI算力即國力，這是政府首次爭取到外商分享AI算力給台灣，比照科專計畫的方式審查，初步估計輝達提供2年半的算力，價值約新台幣4億元。

「Taipei-1」算力申請案研發主題涵蓋大型語言模型（LLM）訓練、晶片設計、智慧製造、智慧醫療、自動駕駛、智慧客服及數位孿生等應用，獲選團隊每隊可使用6周，算力使用期限2024年7月至9月。

▲輝達（NVIDIA）「Taipei-1」提供2年半的算力，價值約新台幣4億元。（圖／路透）

首批申請案共有4個團隊入選，分為DGX、OVX兩組。DGX伺服器有台灣人工智慧晶片（AITA）聯盟的「生成式AI應用」、國科會TAIDE計畫；OVX伺服器則有中鋼「高爐爐頂佈料數位雙生」、工研院「元宇宙智慧工廠與生成式AI機器人應用」。

根據經濟部公告內容，AITA聯盟的主題是生成式AI應用，包括智慧製造、智慧座艙、智慧客服、設計自動化、智慧金融及智慧交通等，聯合申請單位有工研院、資策會、NTT Data、華邦電、凌陽科技、晶心科技、聚晶半導體、大數軟體、公共工程資訊學會、峻魁智慧、人工智能、邁爾凌、樂達創意科技、聯發創新基地、長佳智能、律果科技等16個。

國科會TAIDE計畫則聚焦旗艦級模型研發，聯合申請單位為台灣人工智慧卓越中心（AICoE），如台灣大學、成功大學、陽明交大、清華大學、中研院等。

另外，中鋼研究主題「高爐爐頂佈料數位雙生」，使用單位為工研院；工研院「元宇宙智慧工廠與生成式AI機器人應用」，則有資策會、鴻騰精密、創造智能、瑪斯特頓、狂點軟體開發、台灣大學、科勝科技等7個單位聯合申請。