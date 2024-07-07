網路訂房交易異常「輸入信用卡秒盜刷」　4大旅遊陷阱曝光

▲在網路上訂房、訂票，需隨時保持警覺性，不輕易點擊不明連結與提供個人資料。（圖／免費圖庫pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

暑假來臨，不少民眾趁假期安排出遊，透過網路事先蒐集旅遊資訊，並直接在線上訂房、訂票，或在旅遊期間打卡曬美照等；然而，依照不同的網路使用習慣及行為，詐騙集團也設下多元陷阱，資安廠商提醒，在網路上絕對不要忘記提高警覺。

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技表示，為了幫助民眾避免在規劃旅遊或旅行期間落入網路詐騙、個資外洩等風險，針對4種旅伴類型提出網路防護祕訣，提醒民眾避開網路陷阱、遠離詐騙危機。

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從常見的「4大旅伴類型」看出潛在網路危機：

一、包辦行程的「計畫型」旅伴：應留意不確定的外部連結有可能是釣魚網站，勿隨意輸入個資

隨著官網、官方App、第三方平台愈來愈普及，負責處理網路訂房、訂票與付款的「計畫型」旅伴，很可能在旅遊期間落入駭客集團埋下的圈套。

舉例來說，冒用官方名義，發送訂單確認或交易資訊異常等信件，誘使點擊惡意連結、聲稱未驗證即會取消訂單以詐取個資等。

趨勢科技提醒，任何信件或訊息中夾帶的外部連結，都有可能是詐騙集團設置的陷阱，因此需隨時保持警覺性，不輕易點擊不明連結與提供個人資料；如果遇到問題，也建議直接與官方業者確認，以避免遭遇個資外洩。

二、精打細算「節儉型」旅伴：一頁式促銷廣告、超值升等優惠多有詐，小心變成冤大頭

「節儉型」旅伴總會尋找最佳優惠、精準分配旅遊開銷。消費者看到一頁式的促銷廣告或超值升等好康等資訊，絕對要謹慎留意、多方比對，因為詐騙集團可能會設計一頁式假網站，提供不明來源的虛構圖片或錯誤資訊，甚至要求提前私下匯款。

趨勢科技提醒，有些冒牌網站擬真度高，仍可透過檢查網址是否為亂碼或上真實官方網站做比對來辨別網站的真偽；若被要求提前付款，消費者也需要再三確認訂購細節和付款條件，不要私下提供匯款資訊。

▲趨勢科技提醒，消費者若被要求提前付款，需要再三檢查網站真偽、確認訂購細節和付款條件，不要私下提供匯款資訊。（圖／趨勢科技提供）

三、打卡分享「紀錄型」旅伴：分享照片讓定位、拍攝資訊等一覽無遺

「紀錄型」旅伴每到訪一個必拍打卡景點，都不忘分享照片、上傳社群，但這樣做，卻可能增加個資暴露的風險，讓不肖分子掌握一舉一動。

趨勢科技建議，拍攝前應先檢視行動裝置的隱私設定，將定位服務關閉；分享照片時，也應檢查分享權限。許多個人資料都與社群帳號息息相關，務必定期了解社群帳號的權限設定與執行安全審查，做好社群隱私防護。

四、臨時安排「瀟灑型」旅伴：超高評價不見得真實，貨比三家不吃虧

臨時規劃行程的「瀟灑型」旅伴，切勿看到網路超高評價後就倉促訂房。詐騙集團可能偽造錯誤資訊，甚至留下多則虛假評價，提升消費者對住宿場所的好感度。

趨勢科技提醒，消費者應仔細檢閱細節，並參考多方來源的資訊與評價，以降低被詐騙的風險。

▲民眾出遊不忘分享照片、上傳社群，但這樣做，卻可能增加個資暴露的風險。（圖／免費圖庫pixabay）