2025年財經行事曆　三大重要日程先存好

▲美股。（圖／路透）

文／玩股X檔案

2025年財經行事曆，有些固定的日程可以先做標註... 例如美國聯準會利率決策日期、富時指數權重公布與盤後生效日、 美三巫日結算、MSCI季度權重發布與盤後生效日。 標註起來，你的桌曆就會變成財經行事曆～

2025年開始，相信大家手上都已經準備好新的桌曆或記事本...

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因此今日文章來標註日期，整理起來就相當於是全年度的財經行事曆!

實際上很多行程，其實每一年度都是固定的，例如較為常見的有三大...

1.聯準會利率決策會議。

2.富時權重調整與生效日。

3.MSCI權重調整生效日。

2025年美國聯準會利率決策會議：

在2025影響美股重要的關鍵因素，就是降息力度縮減?!

就2024年12月與9月份的利率點陣圖預估，2025年降息力度由4碼轉變為2碼~

因此必須特別留意在下半年是否停止降息?

甚至若通膨數據又死灰復燃，已有券商預估2025下半年可能有轉升息的機率!

所以美聯準會利率決策日期是焦點所在，在2025年分別是...

1/30(四)、3/20(四)、5/8(四)、6/19(四)、7/31(四)、9/18(四)、10/30(四)、12/11(四)

台灣時間在上述日期的週四凌晨約2點發布，2點半會後記者會(冬令延後半小時)

因此影響台北股市在當日的正常盤就會有所反應！

2025年富時權重調整生效日：

富時羅素(FTSE)與台灣證券交易所合編台灣指數系列、台灣高股息指數，成分股調整則影響ETF做換股調整。

台灣50指數：影響元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)

台灣中型100指數：影響元大中型100(0051)

台灣資訊科技指數：影響富邦科技(0052)

台灣高股息指數：影響元大高股息(0056)

富時權重調整與盤後生效日期：

公布權重與成分股，在每年的3月、6月、9月、12月，第一個星期五收盤後；

2025年分別是3/7(五)、6/6(五)、9/5(五)、12/5(五)盤後發布。

盤後生效日期，在每年的3月、6月、9月、12月，第三個星期五收盤後生效!

特點在於最後一盤容易爆量，包括受調整成分股與加權指數；

另外一點則是美國的三巫日結算也在每年的3月、6月、9月、12月的第三個星期五...

因此富時權重盤後生效日與美三巫日會在同一天!(可一併標註)

2025年分別是3/21(五)、6/20(五)、9/19(五)、12/19(五)盤後生效。

2025年MSCI權重調整生效日：

MSCI原名為摩根士丹利資本國際，後來改名為明晟，是全球第一家指數公司編制公司。

全球有超過1000檔ETF追蹤MSCI編制的指數，主要影響外資對台股的投資!

主要影響台股的指數分別是MSCI全球市場指數、MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數。

MSCI權重調整與成分股發布，在每年的2月、5月、8月、11月，月初發布並在月底生效...

通常規律則是『生效日』往前推20天(日曆日)會公布權重、成分股變動，並在當月月底盤後生效！

舉例來說，MSCI權重生效日通常訂在次月的第一個交易日，如圖中的3/3(一)

從權重生效日往前推20個日曆日，就是2/11(二)公布最新權重與成分股。

而2月底的最後一個股市交易日在2/27(四)，為盤後生效日；也就是說2/27(四)最後一盤容易爆大量！

這規則不變，除了遇上每年11月底上感恩節假期，會將權重調整生效日與收盤生效日直接訂在11/25日(同樣前推20天)

因此2025年MSCI權重與成分股調整發布日：

2/11(二)、5/13(二)、8/12(二)、11/5(三) 凌晨發布。

盤後生效日(最後一盤爆量)：

2/27(四)、5/29(四)、8/29(五)、11/25(二)

將這些固定日程標註起來，你就可以得到2025年簡易的財經行事曆。

今日文章整理2025年聯準會利率會議、富時權重、MSCI權重的相關財經日程~希望對您有所幫助！

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