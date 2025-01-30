長榮傳出新造船從甲醇轉向LNG　歐美驗船機構認為符合實際需要

▲長榮傳出新造船從甲醇轉向LNG。（圖／高雄港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

挪威媒體集團DN Media Group AS旗下的航運專業雜誌貿易風(TradeWinds)報導指出，長榮海運在訂造30艘甲醇船之後，後續11艘2.4萬箱(20呎櫃)貨櫃船準備改訂造LNG船，並已與大陸和韓國造船廠接洽中，但長榮對於市場訊息表示沒有評論。歐美驗船機構在台高階主管都認為，長榮應該是有考慮部分船隻改用LNG，因為甲醇供應確實吃緊。

驗船機構高階指出，船公司訂造甲醇船都會在確定燃料取得無虞的情況下才會簽約建造，甲醇不像LNG那樣垂手可得，丹麥馬士基在去年年中就傳出新造船從甲醇轉向LNG，並在去年年底正式下單訂造20艘LNG船。

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另因LNG是天然的產品，灰色甲醇是以石化原料生產，國際海事組織(IMO)計算碳排含生產過程的全生命週期，而不是從開始使用起算，LNG的減碳效果達20%，甲醇變成只有11%，致使LNG使用效期有15年，灰甲醇只有10年，而綠甲醇的售價估計是一般燃油的四到五倍價，供應鏈也有疑慮。

另目前全球只有釜山、上海、新加坡、鹿特丹等14個港口有能力為船舶進行甲醇加注，其中可同時完成甲醇加注與裝卸作業的只有新加坡港與上海港，而全球提供LNG加注的港口約有兩百個。

貿易風指出，Safari Consultants和經紀人表示，長榮準備花費超過27.5億美元建造11艘2.4萬箱LNG雙燃料船，首選的造船廠傳出包括中國船舶工業的廣州造船廠與韓國的韓華海洋造船廠(原大宇造船廠)。

在2023年，甲醇船訂造數量曾經大幅提高，但去年又被LNG大幅超越，克拉克森研究(Clarksons Research)的綠色技術追蹤器顯示，新燃料船(替代燃料)訂造噸位從2023年的35%提高到2024年的46%，而新燃料船當中，有70%是LNG船(不包括LNG運輸船)，高於2023年的43%，甲醇船佔比則自30%下降到14%，而幾家大船公司LNG與甲醇船都有訂造，被認為是為分散風險，因為新燃料供應前景尚未明朗化，目前還看不出未來哪一種新燃料會成為零碳排且價格最有競爭力的終極燃料。