威剛上半年營收209億元「年增近五成」　看好記憶體維持多頭市場

▲威剛董事長陳立白（左）與總經理陳玲娟（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

記憶體模組大廠威剛（3260）今日公告6月合併營收為29.54億元，年成長29.38%；第二季合併營收年增46.07%達100.29億元；累計今年1-6月合併營收209.1億元，較去年同期增加48.56%。

以營收結構而言，威剛6月DRAM模組營收比重為50.95%，第二大產品線SSD營收貢獻達27.29%，記憶卡、隨身碟及其他產品為21.76%。第二季DRAM模組營收占比48.06%，SSD為24.82%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比27.12%。

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威剛董事長陳立白今日也重申，看整體記憶體市況仍維持多頭看法，預期只要現貨市場短期性庫存去化結束，現貨價又將重回上升軌道，與合約價同步一路走揚。

陳立白也指出，目前上游原廠對價格態度仍相當正向積極，產能配置以毛利率最高的HBM優先配置，其次是一般用途的DDR5與DDR4，資本支出也以獲利為導向，因此短期現貨價干擾並不影響第三季的DRAM與NAND Flash合約價持續穩定向上。

同時，近期部分DRAM現貨價已開始止跌回升，看好在短期現貨市場整理後，公司出貨動能也將隨著下半年傳統旺季，回歸繼續成長的軌道。