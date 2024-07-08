廣達6月營收站穩千億大關！Q2季增近兩成　看好旺季AI PC換機潮

▲廣達公布6月合併營收。（圖／記者陳家豪攝）
記者楊絡懸／台北報導
代工大廠廣達（2382）8日公布6月合併營收1,113.18億元，月增9.9%，年增23.4%，單月營收表現站穩千億大關，並寫下19個月以來新高；累積今年上半年營收達5,688.94億元，年增11.28%。
廣達近期搭上AI題材，整體營運走強，並受惠於季底拉貨效應，廣達今年第二季營收3,099.54億元，季增19.79%，年增26.48%，也寫下17年同期新高。
在出貨方面，廣達6月筆電出貨450萬台，月增12.5%，年減11.76%；第二季筆電出貨1,170萬台，季增11.42%，年減7.14%。廣達預期下半年旺季發酵，可望進一步帶動出貨而呈現季成長。
對於後市展望，廣達表示，持續看好AI PC帶來的換機潮，尤其是微軟搭配Office的Microsoft 365 Copilot AI工具推出、電腦產品單價調降及應用成熟，將吸引新一波買氣。
至於伺服器進展，廣達則看料況持續改善，第三季伺服器出貨表現將會優於第二季，並開始出貨輝達GB200機種，下半年將迎來大爆發，全年將有雙位數百分比成長，其中AI伺服器占比超過5成。
讀者迴響