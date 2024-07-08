廣達6月營收站穩千億大關！Q2季增近兩成　看好旺季AI PC換機潮

黃仁勳AI妖股飆漲後「急殺跌停」！慧友開獎：5月虧損2300萬元

「黃仁勳AI妖股」慧友（5484）近期股價量達公告注意交易資訊標準，被證交所列入「注意股」，同時依規定公布營運資訊，慧友自結5月營收近5,800萬元，年增105%，但淨損約2,300萬元，年減258%；每股虧損0.35元，近年營運調整已連續7年虧損，今年第二季能否轉盈仍待觀察。

國巨Q2營收「刷單季歷史新高」！續調產能利用率 樂觀看AI應用

被動元件大廠國巨公司（2327）8日公布2024年6月自結情形，合併淨營收100.04億元，月減6.6%，但較去年同期增加 14%；累計上半年度自結合併淨營收599.23億元，年成長13.3%。

快訊／台北、台南4地一級淹水警戒 信義文山區全在列

午後熱對流旺盛，全台18縣市豪大雨特報，經濟部水利署也針對台北信義區、文山區、台南東山區、柳營區4地區發布淹水一級警戒。

東元遇駭 公司：資訊系統恢復中

東元（1504）今日發布重訊表示，公司部份資訊系統遭受駭客攻擊，目前資訊系統陸續恢復中。

旺宏六月營收21.78億元「年月雙增」 30日法說釋前景

記憶體大廠旺宏電子(2337)今日公佈內部自行結算之2024年6月份合併營收，旺宏6月營收21.78億元，較上月合併營收21.60億元增加0.8%，較去年同期合併營收21.40億元，增加1.8%。

經長郭智輝認未來3年用電吃緊 看核能「各種電力都需要」

台灣是否缺電一直都是外界關注的議題，經濟部長郭智輝今（8）日再度重申「至少到2030年，需要的電都足夠」，不過他也坦言，2025年到2028年間因為AI需求狂增，因此用電會比較吃緊；至於經濟部對於核電的立場，郭智輝則說「各種的電我們都需要」。

威剛上半年營收209億元「年增近五成」 看好記憶體維持多頭市場

記憶體模組大廠威剛（3260）今日公告6月合併營收為29.54億元，年成長29.38%；第二季合併營收年增46.07%達100.29億元；累計今年1-6月合併營收209.1億元，較去年同期增加48.56%。

鴻海股價攀上226元「寫近17年新高」 僅花5個交易日完成填息

鴻海（2317）8日早盤以217元開出，一度漲幅5.36%攀上最高226元，寫2007年11月以來波段高點，市值也增加1,594億元、重返3兆元門檻至3.13兆元，位居台股第二大企業，主要是受惠AI雲端產品拉貨動能增加，接下來旺季營運受投資人看好。

福懋科2死3傷工安 早盤跌逾1%失守月線

雲林斗六市河南街福懋科(8131）6日發生鷹架倒塌意外，，造成2死3傷，福懋科今日股價也跟著走跌，最低來到38.7元，下跌0.5元，下跌1.28%。

台積電、鴻海發威！股價雙破紀錄 指數大漲逾260點衝破23825新高

台股8日開盤30分鐘，台積電（2330）、鴻海（2317）雙雙發威，其中台積電最高漲35元1035元，刷歷史天價；鴻海漲至226元，刷2007年11月以來波段高點，指數漲逾260點刷23,825.81點新高。