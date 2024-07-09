調過薪仍口袋空空！一看超多「儀式感支出」他愣：錢包大破洞

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有網友發文，上班後明明經過數次調薪，自己的口袋卻還是空空，「找了一些理財帳號，才發現自己好像陷入了拿鐵效應的陷阱」，覺得自己很難不花生活中「儀式感的支出」，好奇是不是真的難避免？話題引發討論。

原PO在Dcard發文「是不是很難避免生活中儀式感的支出？」發現自己有調薪仍口袋空空後，有找了一些理財帳號來看，才發現自己好像掉入「拿鐵效應」陷阱。他解釋，「拿鐵效應」簡單來說，就是一個人習慣每天早上喝一杯拿鐵，若每杯約150元，一年下來累積的金額就高達54750元。

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這名網友原本認為，這些花在咖啡、小確幸的錢，如果能讓自己感到開心，有何不可？然而，仔細檢查消費習慣後，才發現就是這些小錢，長期累積下來變成錢包的大破洞。他舉例，像是許多人習慣每天一杯的手搖飲，時不時就要做做美甲、買手機殼，還有健身房費用、影音平台訂閱費等等，都是潛在的金錢陷阱。

雖然原PO也想過要不要節省這些錢，只在家裡追劇或做居家運動，但他認為，這些錢真的能有效提升自己的生活品質，還能療癒自我，「不知道理財版的各位，平常會節省這些錢嗎？還是會適時的獎勵自己呢？」

貼文引發討論，就有人直呼，「當妳斷捨離全都辦到，錢也存到的時候，也只剩妳一個人宅在家裡了。已經辦到的人路過」、「大學畢業開始，每個月幫忙家裡還房貸，換來的是朋友越來越少。雖然資產比同齡朋友還多，但看到他們開心吃吃喝喝到處玩，可以買自己想要的東西，就會覺得自己人生過得很沒意義。」

多數網友則紛紛給建議，「能反思很好，當妳開始問時，表示自己想調整了吧？答案不只是0與1，是可以逐步調整到自己希望的目標」、「先儲蓄，後支出，每月訂好儲蓄目標，花費要記帳，每月檢討」、「或許可以換個想法，我想要過上每天都可以喝150元拿鐵的生活，要怎樣一年增加五萬多的收入，這樣就增加了賺錢的動力。」