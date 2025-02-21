SCFI連6黑！　美國線大跌18％「情況不樂觀」

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續6周走跌，本周下跌163.74點或9.3％至1595.08，其中，美東、美西線大跌18％，業者指出，美國線情況不太樂觀，歐洲線則看漲，但目前狀況都還不明朗，仍要再觀察未來一到兩周的情形。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌30美元或1.9％至1578美元；地中海線每TEU下跌191美元或6.8％至2624美元；美西線每FEU（40呎櫃）下跌637美元或18％至2907美元；美東線每FEU下跌871美元或18.1％至3954美元。

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業者表示，目前美西線運價落在2300美元至2500美元， 美東線運價約為3500美元至3800美元，歐洲線運價則為2300美元至2600美元。

業者指出，目前來看3月上旬歐洲線還沒有很明朗，現在每FEU（40呎櫃）差不多落在3500美元至3600美元，但都還沒有開盤，要等到下禮拜才會比較明朗，目前只是預估歐洲線一定會漲。

業者也坦言，美國線情況不太樂觀，特別是一些對於紅海地緣政治的報導、戰爭結束等問題，現在預計會延到3／14，因此運價狀況要等到下下禮拜才會比較明朗。

貨櫃三雄本周股價漲跌互見，長榮（2603）21日收每股213元，單周以持平作收；陽明（2609）21日收71.4元，單周上漲1.1元或1.56％；萬海（2615）21日收84元，單周上漲1.7元或2.07％。