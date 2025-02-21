證交所公布19檔注意股　南亞科近六日漲幅達31.25%被列入

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

證交所今日公布19檔注意股，其中南亞科（2408）因最近六個營業日累積收盤價漲幅達31.25%，且02月21日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.54倍，因此被列入。

其餘還有聯發、和大、華榮、合機、冠西電、晟銘電、大量、嘉澤、利勤、國精化、事欣科、菱光、偉聯、昇陽半導體、有成精密、飛捷、亞光被列入。