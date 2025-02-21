海外ETF股王00757規模創歷史新高　股價創高後翻跌

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠AI發展大爆發，統一FANG+（00757）淨值一路看回不回，強勢的表現吸引淨申購流入，自助他助的雙重加持下，截至19日，00757規模攀升至450.96億元，創歷史新高，一年增胖186.96%，股價一路攀高，到2/18創下111.1元新高，連續三天壓回，今（21）日在107.9元附近震盪整理。

翻開00757近兩年的淨值表現，從2023 AI元年初的33.27元起漲，年底漲到64.61元，一年大漲94%，2024年，00757漲勢依舊不停歇，12/4淨值達100.84元，歷時不到6年即突破百元大關，2024年漲幅近六成，績效在同類型之中名列前茅。且00757淨值站上百元之後至今屹立不墜。00757累積兩年、三年、五年報酬率分別為179.66%、148.3%、328.81%，也都是同類型的冠軍。

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00757短中長線優異的績效表現，成為吸引投資人進駐的底氣，實力與買氣兼具，讓00757的規模從去年同期(2024/02/19)的157.15億元，僅花一年的時間就快速成長至突破450億元。

00757績效之所以表現突出，主要歸功於十大成分股全是AI趨勢所趨的龍頭，包括：全球市值王蘋果、GPU晶片王輝達，四大CSP雲端供應商微軟、亞馬遜、GOOGLE、META，光是這6檔就占據全球市值前6大的霸主地位；再加上ASIC晶片王博通、串流影音王Netflix、全球資訊服務管理巨頭ServiceNow、資安龍頭CrowdStrike，靠全世界最頂尖的公司幫00757打天下，就是00757展現高收益力與高續航力的重要加速器。

展望AI後市，統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，DeepSeek 所掀起的革命下，助攻市場認知 AI 技術有望因低成本模型的問世而加速發展，整體來說，AI產業的發展仍高度依賴先進的晶片供應。同時，高效AI模型的競逐，有望加速AI終端應用的普及，預期AI將走向硬體與軟體同步發展的新階段。00757成分股就符合「軟硬通吃」的優勢，不過因科技股波動較大，適合風險承受程度較高的投資人，建議可透過定期定額方式，攤平成本分散風險，以參與科技創新的長線多頭行情。

