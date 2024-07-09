全家董座認同「超商展店沒有天花板」　每年開150家拚穩健成長

▲全家董事長葉榮廷、總經理薛東都。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣便利商店密度高，根據經濟部統計，截至去年底全台有近1.4萬家超商，密度僅次於南韓、排世界第二，統一超（2912）董事長羅智先日前也喊出展店沒有天花板，對此，全家（5903）董事長葉榮廷表示認同，並認為要著重規模經濟及範疇經濟，與其跟對手比較，不然看自己還缺什麼，每年展店仍維持100-150家的速度穩健成長。

統一超迎來全台第7000家7-11，董座羅智先指出，展店速度加快是因為社會有需要，且台灣還有很大的發展空間，認為台灣超商展店沒有天花板，每月都還是會持續展店；對此，全家董事長葉榮廷認為，「這個邏輯是對的」，只要社會上還有需求，這個市場就沒有飽和。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉榮廷指出，想要讓超商提高效率，主要著重在規模經濟及範疇經濟，除了新增店數來分攤固定成本外，也要持續擴大商品多元化、多樣化，比如全家可以趕快把數位這一塊發展起來，這樣即使對手開再多家，也不會害怕，「與其看競爭對手，不如看主力消費客層還存在什麼缺口。」

截至今年6月底，全家總店舖數達4258家，葉榮廷表示，每年仍維持新開100家至150家店數持續成長，至於是否有為5000店設立目標，他則說，「以每年開150家店來看，就能知道要花幾年達成，但我們不求快，而是要讓營運規模穩健成長。」

此外，缺工仍是一大問題，葉榮廷指出，缺工其實不可避免，台灣人口老化是事實，且台灣高齡族群勞參率跟鄰近國家來比差非常多，65歲以上最近才超過10％，南韓勞參率達30％、日本有26％、美國也接近20％，「如何運用高齡人口再就業是我們再思考的事情，如何讓店鋪勞務可以透過AI做有效改善，也是全家正在積極思考的事。」