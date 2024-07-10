貿易署集結製鞋、紡織與石化業　在印度提供整廠整線採購

▲左上圖葉興機械與印度M商成交，貿易署江文若署長(中)到場致賀；右上圖紡織機械A TEAM，前排左4貿協邱揮立副秘書長、左5江文若署長及參展商合影；下圖印度鞋履鞋材製造商公會(IFCOMA)組團來訪，左5貿易署江文若署長、左6 IFCOMA理事長Sanjay Gupta等合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署啟動「智慧機械海外推廣計畫」，集結台灣製鞋機械、紡織機械及石化原料共17家企業至印度新德里參與印度台灣形象展，設置智慧製造館，展示台灣在智慧、高效、環保、永續的製造解決方案及先進技術，為印度製造業提升民生製造產能。

此次有七大印度製鞋及紡織公協會組團超過百家企業到訪，成員包括紡織、成衣、鞋類、皮革服飾配件、包包等製造業，館內供應鏈完整，為來訪買主提供整廠整線採購。

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貿易署長江文若表示，此次的智慧製造館展示一系列的台灣製鞋和紡織機械解決方案，以滿足印度製造商的特定需求。台印度雙方透過合作和技術加強聯繫，貿易署為台灣製造商提供了一個平台，不僅展示台灣的產品，還促進台灣業者與印度產業公協會和領導企業建立牢固的合作關係。

展期促成了多項重要合作，包括印度紡織工業聯合會(CITI)與台灣紡拓會(TTF)簽署合作忘錄。此次江署長展期第二天亦特別到現場與參展商交流，並見證葉興機械與印度發泡材大廠M/S Trinath Industries簽訂供應自動噴塗設備合約，初期成交金額約新台幣200萬。

葉興機械指出，M/S Trinath Industries擁有超過6,000名員工，原本製程是人工噴膠、純手工，耗時且上膠量不易掌握，此次成交機臺是客製機，讓客戶在汽車材料應用上，解決車頂蓬做EVA與泡棉貼合上的痛點，並減少人力。

另外，此次展覽現場展示的PUR三合一貼合機，有另一家紡織材料的印度買主已約二度進展場詳談，該買主從水膠貼合到日常用品如運動材料、鞋材等都自行生產，買主希望採購展示機在自己的實驗室打樣。過去PUR膠水需要6至8小時冷卻，產線均需兩天才有辦法達成三合一貼合，而葉興的PUR三合一貼合機則可一次製程做到三合一。

參展業者表示，印度是下一個市場選擇，未來仍有很大的增長空間，特別是製造業。過往台商佈局越南，現在已慢慢轉移到印尼、印度，主因在於越南已經逐漸飽和。

印度市場非常大，近幾年均可看到許多鞋廠在印度投資。印度政府希望去紅色供應鏈，市場對於機臺品質要求愈來愈高，將可逐漸顯現台灣機臺的價值，對於品質的保證也更具信心。

印度人口市場非常大，勞力成本比越南低很多，加上印度政府積極推動Make in India，對於台灣機械業是很好的機會。

鴻綺機械分享印度A商於展期積極洽詢整廠整線規劃，該企業是國際知名品牌的代工廠，客戶包括Hush Puppies、MANGO等知名品牌，產線包括鞋類、皮革服飾及配件、包包等，年產80萬雙鞋、60萬件外套、35萬個包包、70萬個下垂/腰帶。此次特別來到智慧製造館與鴻綺機械洽談，邀請鴻綺展後到其工廠評估產線自動化升級，以及綠色永續解決方案。

另外福盈分享印度C商為化纖材料商，協助NIKE等國際知名運動品牌開發產品，包括機能服飾、面料等，為達到吸濕、排汗、手感的目標，看中福盈無氟撥水劑，兼具減碳、環保等特性，相較於其他競爭者，福盈的PFC-Free DWR的生質材料技術更具環保，透過紡織A TEAM結盟合作，從原料到產線設備，提供印度製造商完整服務。

此次以「Next-Gen Manufacturing: Shoes, Textiles, and Petrochemicals」智慧/自動化、永續為主題，主打貼近印度廣大人口需求的民生產業機械，除了滿足印度龐大的製造業商機，亦協助印度買主達成印度政府「Make in India」政策願景，使台灣機械供應商成為不可或缺的合作夥伴。

此次，集結天崗、葉興、鴻綺、川奇、大東樹脂5家製鞋機械，流亞、東陽、東庚、福盈、永光、興承6家紡織機械等共計17家企業於展中帶來智慧化、低碳化的一條龍解決方案。這些解決方案強調智慧和自動化的製造流程，以提高生產效率並最大限度減少人為錯誤；透過永續性，減少對環境的負面影響並節省資源；以實惠的價格，在不影響品質的情況下，迎合對價格敏感的印度市場。

隨著印度總理莫迪開始他的第三個任期將持續關注製造業，其擁有14億人口和蓬勃發展的國內市場，該國的鞋類和紡織業是整體民生製造業中最具潛力的產業，除了內需市場，更因應印度政府政策，將增加全國產能以做到從印度出口全世界。