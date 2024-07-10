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聯發科、微軟強強聯手合作AI教育雲　推動台灣AI學術研究

▲▼台灣微軟與聯發科宣布在AI教育雲上的首個合作「Microsoft x MediaTek DaVinci教育雲」計畫。（圖／業者提供）

▲台灣微軟與聯發科宣布在AI教育雲上的首個合作「Microsoft x MediaTek DaVinci教育雲」計畫。（圖／業者提供）

記者高兆麟／綜合報導

台灣微軟與IC設計大廠聯發科（2454）宣布在AI教育雲上的首個合作「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」計畫，旨在促進台灣學術領域的 AI 研發與應用、協助培育 AI 人才。本計畫將最新生成式AI平台回饋下一世代，讓AI深耕台灣教育，提升台灣在 AI 世代的整體競爭力。

此計畫預計開放十所台灣大專院校申請，結合聯發科技的生成式 AI 服務平台「聯發科技達哥」（MediaTek DaVinci）與微軟Azure雲端平台，以開放式平台激發師生創造力，加速生成式 AI 技術扎根台灣教育領域。

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MediaTek DaVinci 最初是為聯發科集團內部打造的具資料安全性、提高生產力的生成式 AI 工具，現已發展成可供外部企業導入的生成式 AI 服務平台與豐富的生態系。MediaTek Davinci 提供一個高整合度、高擴展性的開放平台，供開發者開發客製化生成式 AI 擴充外掛、助理等應用。

「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」著眼於學術領域的 AI 創新，促進「研究創新」、「教學創新」和「行政優化」等三大應用領域發展。此計畫由聯發科技提供 MediaTek DaVinci 軟體授權，台灣微軟提供 Azure 基礎設施供學校使用；並由台灣微軟合作夥伴－雲馥數位股份有限公司提供雲端建置及平台維運，參與計畫的台灣大專院校得以運用部署在 Azure 的 MediaTek DaVinci 全面推動 AI 應用。

加入計畫之大專院校可運用「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」，成為 AI 創新試驗場域。學校社團乃至於全校規模的各式專案，可運用該平台依據研究主題進行整合、分析，以及測試、驗證，並且可彈性使用各類擴充套件（Plug-In），或串接各院校自有微調模型進行實驗，有效提升台灣 AI 學術研究與創新的效率和深度，促進研究創新。

在教學創新面向，大專院校能藉由 MediaTek DaVinci 創建客製化 AI 助教，大幅提升教學效率，運用生成式 AI 實現高等教育之教學創新。而在行政優化方面，則可將 AI 視為工作助理，藉此管理學生資料、配置資源、安排課程、會議紀錄等行政庶務，大幅提升作業效率，有助於釋放學校資源於教學品質優化，以培育更多優秀人才，為台灣高等教育注入源源不絕的成長動能。

台灣微軟首席營運長陳慧蓉表示：「AI 民主化已是當前現實，微軟和 LinkedIn 共同發布的《2024 年工作趨勢指數》報告中指出，台灣有超過八成的領導人表示不會聘用沒有 AI 技能的人。期待透過本次計畫能夠深化台灣教育界的 AI 應用，賦能學生提升 AI 技能，有效加速教學創新與學術研發。」

聯發科人工智慧暨數據工程處協理葉家順表示：「聯發科支持教育工作者接觸新興科技，並期待透過開放式平台激發創造力，串接生成式 AI 技術與實務應用，實踐教學創新、加速研究腳步、提高行政效率。聯發科期待藉由與台灣微軟合作，結合雙方資源，以生成式 AI 技術為台灣教育產業開創嶄新可能，賦能學術創新和數位轉型。」

看好微軟於 AI 領域的長期投入與優異成果，聯發科選擇導入微軟 Azure OpenAI，開發出生成式 AI 服務平台「MediaTek DaVinci」，除了具備傳統 ChatGPT 的問答功能，還內建跨型態分析與分享之豐富功能，且支持自由選擇並安裝各類擴充套件，供使用者依需求擴展各式功能。

藉由將 MediaTek DaVinci 部署在 Azure 平台上供大專院校使用，「Microsoft x MediaTek DaVinci 教育雲」為大專院校師生、行政與營運團隊提供彈性且可賦予諸多創新應用想像的開放式平台。隨著生成式 AI 的蓬勃發展，不同領域的應用推陳出新，學校是人才培育的搖籃，學術研究則是技術創新的重要啟發，台灣微軟將持續與聯發科攜手善用科技之力，賦能台灣教育領域的創新以及 AI 學術研究，驅動智慧未來藍圖。

關鍵字： 聯發科微軟

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