船務代理公會全聯會　建議政府運用AI開發及執行航運業務

▲船務代理公會全國聯合會理事長黃啟洋(右)建議政府駐業者運用AI開發及執行航運業務。左為全國船聯會理事張衍義義。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

船務代理公會全國聯合會理事長黃啟洋指出，AI的開發及未來廣泛的運用，讓以往討論航運業務執行必須科技化、數位化顯得的已經顯得不符合時代發展的需求，台灣是AI中樞晶片製造的中心，又是AI發展得重鎮，政府應運用AI開發執行航運業務，引領風潮，作為全球航運的指標。

黃啟洋指出，AI發展得方向不僅只有船舶航行運作可以受惠，其他相關項目玲瑯滿目，比如引航作業、港區船舶進出安全監控、碼頭作業、港代申報單證審核以及相關文件製作，甚至碼頭堆場物流作業配置進行，想像若能結合AI技術，為航運開啟另一片天地，應該不會僅是夢想。

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從高雄第7貨櫃中心開始全面自動化，到航運業務結合AI的成熟運用，漫長的路上，政府的政策協助，學術及研究單位的投入開發，以及AI業者實體製作產品的配合運用，缺一不可，否則這條路將更遙遠。

另過去大家倡議正視環保議題，在國際社會揭櫫2050年淨零碳排（Net Zero Emissions）的目標下，已經完全無法滿足需求。炭中和的議題讓碳費從概念化為鈔票，讓二氧化碳排放量佔全球約3%的海運業首當其衝，如何兼顧減碳與維護競爭力，已經是全世界航運業被迫必須面對。航運相關產業諸如港口、碼頭、陸運、物流、倉儲等等看來無法置身事外，除了必須朝向減碳目標外，更需積極規劃是否有可能產生炭權提供航商更大助益並提高競爭力。

反之，若無法讓港區及後線物流作業符合炭中和條件、甚至無法提供低碳、永續能源或有效綠色能源補給船舶，這將是未來發展的隱憂。

航運發展需要關愛的眼神

全球海洋覆蓋全球超過70%，國際重要物流運輸的運作直到目前航運是無可取代，被海洋環繞的台灣更是無可避免的需要航運來連結全世界。但是政府及社會對於航運的發展感覺是理所當然，無需特別的關懷。當港口業務帶動港區開發後，往往是航運必須犧牲以成就都市發展。當航運發展陷入膠著，也難見振興政策突破困境。

航運業雖產業對國家貢獻不若人後，但卻被嚴重忽略。航運人才凋零流失，非只有海員嚴重缺乏，陸地上從業人員需求也難以補足。近年來所謂科技行業當紅一枝獨秀，服務業又以金融當道，年輕人對於航運多數是陌生。

1980、1990年代以前業者可以篩選最優秀最頂尖的人才投入航運、國際物流，但現在卻難以吸引新血投入。人才是產業發展得根本，產業的興衰，可由年輕人的投入見微知著。航運發展產業推動的能見度目前烏雲蓋頂，急需政府重視鼓勵，若能撥雲見日，必能蓬勃發展。