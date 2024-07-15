永慶加盟四品牌台南區經管會　響應創世基金會兒童劇

▲永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會首次贊助兒童音樂劇，期望有更多家長帶著孩子一起購票支持8月4日台南場演出，給予植物人家庭愛與關懷。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

創世基金會為了實現「一縣市一安養院」理念，發起全台巡演《愛劇在一起》公益兒童劇募款活動，期望匯集各界人士愛心善款，在花蓮縣建設第18家植物人安養院。長期支持創世基金會植物人安養理念的永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產），提供10萬元愛心善款，贊助8月4日演出場次，給予植物人家庭滿滿的愛與關懷。

7月3日的捐贈儀式，由永慶不動產暨永義房屋台南區經管會會長呂啟綸代表出席捐贈，創世基金會也致贈感謝狀，感謝永慶加盟四品牌台南區經管會為籌建花蓮植物人安養院盡一份心力，讓在花東地區植物人有更好照護環境，也能減緩家屬們照顧經濟負擔。

▲永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會捐贈10萬元力挺公益兒童劇，創世基金會致贈感謝狀，由永慶不動產暨永義房屋台南區經管會會長呂啟綸（右）代表受贈。

永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會這10年來，響應創世基金會「寒士吃飽30尾牙」、公益園遊會等大大小小活動，呂啟綸會長表示：「首次贊助兒童音樂劇，希望藉由這10萬元捐款的拋磚引玉，吸引更多企業和民眾一起響應，讓籌建經費能盡快達標。台南場的演出，我們同仁將攜家帶眷一起參與，也期望有更多家長們帶著孩子一同觀看，發揮愛心力挺公益活動，為社會弱勢族群帶來溫暖與希望！」

創世基金會《愛劇在一起》兒童劇活動由蘋果劇團演出，預計全台巡演17場，期望透過舞蹈及互動遊戲的結合，向小朋友傳達每個人都能成為「溫柔鬥士」，集結夥伴力量一起幫助受困難的人們。8月4日將在台南市虹韻文創中心演出，歡迎有興趣的朋友，一起購票支持公益活動，讓花蓮創世安養院建造成功。

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，並號召旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－支持在地公益活動，以行動回饋社會，未來也將積極落實企業社會責任，發揮團結力量大的精神，持續傳遞正面能量給台灣社會。