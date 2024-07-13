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永慶房產科技提升購售屋體驗　獲2024臺灣服務業大評鑑點名肯定

永慶房產科技提升購售屋體驗 獲2024臺灣服務業大評鑑點名肯定（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋的房產科技讓房價和屋況資訊更透明，也更容易取得，獲2024臺灣服務業大評鑑點名肯定。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

永慶房屋以誠實服務贏得2024臺灣服務業大評鑑連鎖房仲業的服務金獎，締造12連霸紀錄，其優異的房產科技不僅讓房價和屋況資訊更透明，也更容易取得，有效提升購售屋效率，獲得評審特別評點肯定。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋不斷從消費者需求出發，運用科技的力量，解決消費者痛點，優化消費者的購售屋體驗。

永慶「i特助」服務 獲評審指名肯定
2024臺灣服務業大評鑑評審表示，永慶房屋不僅善用配對系統快速完成精準配對，還建置了便利好用的APP科技，可以直接進行遠距賞屋，找房效率絕佳。評審更特別肯定永慶房屋最新推出的「i特助」智能服務，讓買方在Line上輕鬆掌握透明的房價資訊。

陳賜傑表示，如何快速而方便的找到符合自身需求的房屋，是許多購屋民眾關心的事情。永慶房屋的「i特助」服務，化身為民眾專屬的找房助理，在Line上就能輕鬆使用智能推薦、新案通知、社區追蹤、實價登錄查詢、房貸試算等多種找房功能。「i特助」更與永慶房屋經紀人進行串聯，方便民眾在使用找房功能的時候，也能同步進行經紀人諮詢，達成「一站式找房」的便利服務。

當永慶房屋經紀人在與客戶的Line群組中開啟「i特助」功能後，「i特助」便會根據消費者的需求，自動推薦適合的物件。消費者也可以自行調整目標房型、搜尋區域或總價帶，一旦有符合條件的物件，「i特助」就能自動通知，若是找到喜歡的房屋，便可立即通知經紀人安排帶看。

「i特助」還支援多人討論的功能，民眾可邀請家人進入「i特助」群組中，即時掌握找房進度。家人們可在群組中詢問購屋相關問題，讓永慶房屋經紀人第一時間提供解答，提升溝通效率、加速購屋決策。

永慶房產科技提升購售屋體驗 獲2024臺灣服務業大評鑑點名肯定（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋「i特助」服務，讓民眾在Line上就能使用智能推薦、新案通知、社區追蹤、房貸試算等多種找房功能。

永慶房屋用科技促進房市資訊透明 查詢也更加便利
針對賣方，永慶房屋也不斷推出便利科技，幫助屋主掌握市場行情，也促進房屋銷售機會。陳賜傑指出，雖然政府「實價登錄2.0」的上路，讓每位民眾都能自行查閱住家周遭的成交行情，把房價資訊還給消費者，但是民眾要單從實價登錄資訊來判斷自身房屋的市場價格，仍有難度。

因此永慶房屋推出「售屋房價即時算」，利用大數據和AI技術，讓屋主只需要輸入永慶房屋雙北直營地區(註)的房屋地址，就能快速取得社區或周邊近一年的成交行情，以及目前市場上周邊正在銷售的物件開價，並據此計算出房屋的參考售價，讓房價資訊查詢變得更直覺方便。

永慶房產科技提升購售屋體驗 獲2024臺灣服務業大評鑑點名肯定（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房屋「售屋房價即時算」能夠幫助民眾輕鬆取得成交行情和參考售價，讓房價資訊查詢變得更直覺方便。

陳賜傑分享，房屋交易每天都在進行，因此市場行情也會有所變化。「售屋房價即時算」除了導入政府的實價登錄資訊之外，每天還會更新永慶房屋的成交數據，並即時更新房價估算，提供消費者最新的市場行情。陳賜傑更補充，只要善用「售屋房價即時算」，也能避免部分不肖的房仲業者，以過時的房價資訊，讓屋主誤信過低的成交行情。

永慶房屋利用科技工具促進房價、屋況資訊透明、提升購售屋效率的努力，獲得2024臺灣服務業大評鑑評審的公開肯定，更贏得消費者的認同。永慶房屋會持續優化科技服務，為消費者帶來更安全、便利的購售屋體驗。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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