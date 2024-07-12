大立光法說後外資看股價衝3700　「iPhone鏡頭領先地位鞏固」

▲大立光。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

大立光（3008）今（12）日股價伴隨台股大跌，股價最低一度跌至2935元，終場重挫4.22%，以3065元作收；惟公司在昨天召開法說會，美、日系外資都給予重申「買進」評等，外資認為大立光在iPhone鏡頭領域的領先地位得到鞏固。

日系外資將大立光目標價由2815元調高至3700元，美系外資目標價維持3560元。

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日系外資表示，新款iPhone 16系列的準備量可能會比iPhone 15系列高出5-10%。另人工智慧（AI）提振安卓（Android）高階智慧型手機需求，進而提振高階相機／鏡頭需求。

日系外資預估，從2024年下半年開始，大立光將在iPhone高階鏡頭市場佔據主導地位，而大立光長期以來一直是Android高階旗艦鏡頭的主要供應商，同時調高2024年、2025年及2026年獲利，幅度5.7%、18.3%、17.3%，以反映高階智慧型手機市場的成長潛力以及大立光因其規模龐大而相對強勁的市場佔有率和利潤率

美系外資認為，大立光第二季財報符合預期，產能利用率到第四季滿載且潛望鏡頭出貨增量，有助於提高平均售價及優化產品組合。

