漢來名人坊H1營收近4億元　富哥見面會估挹注6000萬

▲漢來名人坊將舉辦「富哥見面會」，圖右二為名廚富哥鄭錦富。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

漢來美食（1268）旗下高級粵菜「名人坊」一直深受饕客喜愛，今年上半年營收已近4億元，香港名人坊主廚「富哥」鄭錦富每年都會來台親自為饕客上菜，今年「富哥見面會」將在8／5至9／8舉行，全台5家名人坊目前已售出逾100套富哥見面會套餐，預計可貢獻750萬元營收，進一步推升單月總營收達6000萬元。

香港名人坊由名廚「富哥」鄭錦富主理，曾多次榮獲香港米其林殊榮，漢來美食於2015年取得名人坊獨家代理權，由漢來美食中餐品牌總經理羅嶸負責，首創餐飲集團先例，9年期間全台已有5家分店，營收年年攀升，2024年上半年已達到近4億元，穩坐全台高級粵菜連鎖餐廳寶座。

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富哥見面會將於8／5到9／8依序在名人坊高雄店、台南店、台中店、敦化店和世貿店登場，一路由南往北巡迴，每間分店各舉辦6~7場餐會，漢來美食預計，光是富哥見面會套餐就可貢獻750萬元營收，預計將進一步推升名人坊單月營收達6000萬元。

富哥今年準備多達40顆、每顆售價高達58,800元的13頭日本吉品鮑，還帶來了5件2.5頭及5件3.5頭收藏級別花膠皇，售價分別是98,000元及88,000元，消息還未正式曝光，台中店與世貿店就已被熟客搶訂了2件2.5頭的花膠皇，而13頭日本吉品鮑也快要完售。

▲1件2.5頭花膠皇要價9.8萬元。（圖／記者廖婕妤攝）



隨著地球環境的變遷，頭數少、個頭大的鮑魚及花膠越來越稀少，導致這些極品食材的價格急速上漲，以13頭日本吉品鮑的進價為例，今年的進價較去年上漲近4成，很多收藏家已將它們作為藏品，捨不得烹煮入菜。

富哥深知名人坊的台灣客人對於美食的高追求，特意為今年見面會親至港、澳地區蒐羅各界私人珍藏，一共將帶來總價值超過300萬的極品珍稀食材；為滿足座上賓的味蕾，羅嶸和富哥此次特別精心搭配出4款極品套餐，每位價格分別為8,880元、11,800元、18,800元及63,800元。