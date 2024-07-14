一個人上班「月領3萬」卻很無聊！　一票羨慕：別離開了

▲原PO只要完成手上工作，就可以做自己的事情。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

工作時間很閒，常常無聊到不知道該做什麼！一名女網友發文透露，她目前是行政、採購助理，月薪3萬元，但常常不知道可以做什麼，都只能逛網拍、看影片，大家上班會找什麼有趣的事情做？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「一個人上班」為標題發文，提到她近期被一家公司錄取，擔任行政、採購助理的職位，月薪3萬元。她透露，這家公司在別的地區有總公司，而她所在的辦公地點是第一次招聘員工，且老闆就坐在她的後面。

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原PO表示，這個辦公室沒有監視器，也沒有其他同事，老闆經常出去，還說她忙完工作後可以做自己的事情，直到下班。但她說，工作的這一個月來，她常感到無聊，不知道能夠做些什麼，大家上班時，會找點什麼有趣的事情做？

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「上班就看看小說、追劇啊，真好」、「如果家裡沒有其他金錢壓力，3萬薪水一個人夠用的話，這樣的生活也是挺不錯的」、「很羨慕，薪水跟你一樣，沒有事情做完的時候」、「爽缺！別離開了」、「如果你錢夠用的話，感覺很爽欸，是我我也想做」。還有網友建議，「我是會利用這段時間準備拿取各個領域的證照」。