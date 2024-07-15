30歲年輕人「用現金」信義區買豪宅　謝金河：靠輝達股票賺2億

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）掀起AI投資狂潮，財信傳媒董事長謝金河在臉書上爆料，指一個朋友兒子買輝達股票成本是「每股5美元」，且進場時公司股票尚未分拆，如今身價數億未婚。另有一個朋友的兒子30歲出頭，從美國回台灣參加Computex展，他賣掉輝達股票，獲利兩億多，他用現金在信義區買了一套豪宅，讓他大嘆「不要小看台灣的年輕人！」

謝金河（老謝）表示，他有一位很熟悉老友的兒子手上有NVIDIA的股票，「他要我猜他兒子多少錢買輝達的股票？我猜一百多美元，他說他的成本是5美元，他說他兒子買輝達的時候，還在讀書，今年他只卅歲，但經過多年分拆，加上股價大漲，他現在身價數億台幣。」謝金河還透露，這名朋友的兒子在美國大科技公司上班，還沒有結婚。

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另外一個朋友的兒子也是卅歲出頭，這次從美國回台灣參加Computex展，他賣掉輝達股票，獲利兩億多，他用現金在信義區買了一套豪宅。

謝金河指出，輝達背後還有戲！今年5月，黃仁勳來台刮起的旋風，大家記憶猶新的是，他言必稱台灣，說台灣是一個偉大的國家，是AI的核心外，他熱愛台灣的小吃，美食，從鄒記到磚窯古早味小吃，還有他帶著張忠謀去逛寧夏夜市。

其實最值得一提的是，黃仁勳在台大的兩個小時演講，國內多家電視台全程轉播，很多阿公，阿嬤根本聽不懂什麼是AI，但大家仍坐在電視機前努力聽黃仁勳在說什麼？謝金河認為，這是一堂很珍貴的AI課。

謝金河指出，他曾在高鐵車廂上看到一位有年紀的先生，他正拿著放大鏡，仔細看黃仁勳背板後面公司名稱，他告訴鄰座的朋友，說仔細看，這些看板上的公司股價都飆漲。

老謝表示，這次輝達市值逾3兆美元，其實台灣的年輕人投資美股很多，很多人手上都有輝達的股票。一位資深電子業界朋友告訴我，台灣那些PC或NB的老闆，他們長期和黃仁勳打交道，私人投資公司或是本人手上都握有很多輝達的股票，這次輝達市值膨脹10倍，除了黃仁勳家族，台灣的電子業界老闆，還有在國外留學，或是在科技公司上班的年輕人，都是輝達的贏家！