中歐班列成為紅海危機最佳替代路線　運價不到兩個月翻倍漲

▲中歐班列今年到本月10日為止已開出1萬列。（圖／資料照）

記者張佩芬／台北報導

紅海危機讓中歐班列成為最佳替代路線，本月10日，中國國家鐵路集團公布的數據顯示，當日開出今年以來累計開行的第1萬列，較去年提前19天破萬列，共運送108.3萬箱(20呎櫃)，年增11%。台驊控股(2636)指出，今年5月底中歐班列每大箱(40呎櫃)運價約6千-9千美元，目前已經漲到1.2萬到1.7萬美元。

在去年5月底，兩岸運往歐洲的海運貨櫃貨，每大箱運價約1600美元，中歐班列約需3500美元，紅海危機爆發後，海運運價快速上漲，到今年5月底，已經漲到6千美元，中歐班列的正常價是6千餘美元，與海運運價非常接近，但是市場開始搶中歐班列艙位，喊價喊到9千美元，目前海運運價約9千美元上下，中歐班列則漲到1.2到1.7萬美元。

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台驊指出，大陸運往歐洲的貨物，以中歐班列運送僅需約17天，目前因中國和白俄羅斯軍演，貨物卡關，運送時間拉長為25-30天，正常情況下，中歐鐵路可較海運節省約25天運送時間。

台驊長期經營中歐班列，每月在西安與鄭州擁有約5百大箱固定艙位，今年4月台驊鐵路營收月增40%、年增20%；5月營收達新台幣1.47億元，年增71.69%；6月鐵路營收2.1億元，年增高達220.77%，月增42.86%，整體鐵路事業今年第二季營運較第一季增長55.87%。

根據大陸人民網報導，中歐班列今年上半年，西(經阿拉山口、霍爾果斯口岸)、中(經二連浩特口岸)、東(經滿洲里、綏芬河、同江北口岸)三條運輸主通道開行量同比分別增長13%、20%、5%。 同時，上半年累計開行南通道中歐班列111列，年增15倍，自7月1日起跨裡海中歐班列實現“一日一班”常態化開行。截至目前，中歐班列已通達歐洲25個國家224個城市，連接11個亞洲國家超過100個城市，服務網路基本覆蓋歐亞全境。

目前，中國境內已鋪畫時速120公里的圖定中歐班列運行線91條，聯通中國境內61個城市，並與沿線國家鐵路部門加強溝通協商，擴大全程時刻表中歐班列開行規模。

自6月15日起，全程時刻表中歐班列開行由每周5列增至每周17列，重慶、義烏、武漢、廣州等城市首開全程時刻表中歐班列。

中歐班列沿線15個國家已建立鐵路箱還箱點101個，方便客戶用箱還箱。目前，中歐班列運輸的貨物品類達53大類5萬餘種。