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【廣編】未來投資展望！星展銀行專家分享建議

▲▼ 投資,經濟,股市,黃金,科技,星展銀行。（圖／星展銀行提供）

▲星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉。

圖、文／星展銀行（台灣）提供

面對未來的投資展望，財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分享以下建議：

1. 鑒於經濟成長和通膨數據呈現放緩趨勢，星展集團認為美國經濟呈現軟著陸的態勢。
2. 外匯市場方面，美國經濟表現、美國大選增添的不確定性，均可能抑制美元的強勢表現。
3. 股票市場端，除了聯準會即將降息的正面影響外，星展看好美國股市將在「貪婪通膨」效應和強勁的企業獲利前景下維持韌性。類股部分，星展維持看好科技類股，且預期漲勢可望擴大至金融、能源、醫療保健類股，新興市場也將受惠。
4. 隨著緊縮政策和經濟動能趨緩，佈局債市可望為投資人降低風險及帶來固定收益。星展認為存續期間介於1至3年、評級為A/BBB的投資等級公司債，將可望直接受惠於降息啟動的收益。
5. 由於央行政策與地緣政治局勢所帶來的不確定性，星展建議可藉由佈局黃金、避險基金和私募資產等另類資產，提高投資組合彈性。

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經濟展望方面，星展集團資深經濟學家馬鐵英也分享第三季經濟前景看法：

6. 星展預測2024年台灣GDP將成長4.2%，比4月初預測的3.5%上調0.7個百分點。同時，星展維持2024年CPI預測為2.2%，預計下半年CPI將維持在2%左右。
7. AI驅動的科技業復甦預計在下半年持續擴大。
8. 資產價格和通膨壓力可能持續影響下半年。對於經濟復甦的樂觀預期已帶來股價和房地產價格的大幅上漲。
9. 科技產業與傳統產業間的復甦可能仍分歧。中國消費和房地產市場的疲軟抑制其進口需求，並帶來了製造業產能過剩的進口替代效應。
10. 資產所有者和薪資收入者間的復甦可能也將失衡。股價和房價持續上漲，資產所有者因財富效應而受益，購買力增強。
11. 風險方面，下半年美國大選可能帶來更多關稅和地緣政治的不確定性。

關鍵字： 投資經濟股市黃金科技星展銀行

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