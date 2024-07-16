ETF暫停初級市場申購！006208填息達陣　2檔冏貼息跌5%

▲台股示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股7月除息ETF多集中在今（16）日，3檔除息前初級市場申購喊卡，但填息走勢兩樣情，其中國泰臺韓科技 （00735）、富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）除息前溢價幅度飆破5%，今除息後填息力道受阻，陷貼息窘境外，且跌逾半根，至於富邦台50（006208）則順利完成填息。

00735在本（7）月8日率先公告暫停初級市場申購申請，00905、006208同步在11日宣布跟進，此3檔都是在今日除息，也就是在今日同步恢復初級市場申請，也就是恢復市場調節機制，而暫停期間，溢價幅度過大，勢必在調節機場恢復後，股價也要回到趨近淨值，先前溢價過高的股價也面臨修正。

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00735每年配息兩次，本（7）月1日公告今年第一次配息2.73元，相較去（2023）年二年配息、年中1.20元、年底1.10元高出許多，以1日公告日換算年化配息率高達14%，造成買盤湧現，除息前股價走高，加以暫停初級市場申購，在除息前一日溢價幅度逾5%。

00735今日除息交易，股價開低走低，盤中一度重挫5%，終場以下跌1.96元或4.93%、37.78元作收，股價趨近淨值，溢價大幅收斂。

00905此次配息金額0.37元創新高，單次配息率2.6%，年化配息率衝破10%，吸引搶息大軍在除息前買進，股價在除息前一個交易日盤中今15.7元新高價，溢價逾5%，使得今日股價也在除息首日面臨修正溢價壓力。

00905今日股價同樣開低走低，早盤最低來到14.36元，終場下跌0.8元或5.27%、以14.38元作收。

006208此次配發0.783元，雖上周股價也創高，惟與淨值差距不大，小幅溢價，趨近淨值，今日除息交易，早盤一度衝高至116.6元，順利完成填息。