AI需求帶動設備廠！ASML Q2訂單金額年增24%　近半為EUV

▲ASML。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

全球EUV龍頭廠艾司摩爾 (ASML) 今日發佈2024年第二季財報，銷售淨額 (net sales)為62億歐元，淨收入為 (net income) 16億歐元，毛利率為51.5%，第二季度訂單金額為56億歐元，相比去年增加超過24%，其中25億歐元為EUV訂單。

ASML也公布2024年第三季財測，預估銷售淨額約67至73億歐元之間，毛利率預估約50%至51%。

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ASML總裁暨執行長 Christophe Fouquet 表示：「我們第二季的營收為62億歐元，落在財測的高點，毛利率為51.5%，高於財測主要來自浸潤式（immersion）DUV系統的銷售動能。在整體半導體庫存情況持續改善下，我們也看到邏輯和記憶體晶片客戶的微影設備利用率進一步提升。儘管整體環境仍造成市場的不確定性，但我們預計下半年產業將持續復甦。」

ASML預估第三季銷售淨額約 67 億到 73 億歐元，毛利率介於 50% 至 51% 之間。預估研發投資約為 11 億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 2.95 億歐元。ASML將 2024 年視為過渡年，全年的展望不變，並將繼續投資於產能和技術提升。ASML近期看到人工智慧的強勁發展，驅動大部分半導體產業的復甦和成長，復甦力道領先其他市場。

ASML普通股每股 1.52 歐元的期中股息將於 2024 年 8 月 7 日發放。根據目前 2022 – 2025 年的股票回購計劃，ASML在第二季回購了價值約 0.96 億歐元的股份。