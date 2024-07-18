抽中賺逾4.6萬！東哥遊艇申購明起跑　還有4檔可試手氣

▲東哥遊艇。（圖／翻攝自東哥遊艇官網）



記者廖婕妤／台北報導

本周新股抽籤連環發，除了三洋實業（1472）、信紘科（6667）、ABC-KY（6598）今日還可申購外，東哥遊艇（8478）及上洋（6728）也將在明（19）日開始申購，其中，以17日收盤價計，東哥遊艇價差46.5元，等於若幸運中籤，有機會可賺46500元。

東哥遊艇（8478）每股承銷價為335元，7／19至7／23公開申購，實際承銷張數為514張，將在7／25抽籤，8／2撥券。以17日收盤價381.5元計，抽中1張可賺4.65萬元，報酬率約13％。

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東哥遊艇今年上半年營收為35.29億元，年增16.14％，看好全球遊艇市場消費行為已回歸疫情前模式，大型豪華遊艇市場展現需求韌性，未來產品布局將推出多元系列船型及開發更大呎型遊艇，第3組裝廠已於7月初動工、預計2025年完工，可望增加現有產能5成，進一步擴大市佔率。

上洋（6728）每股承銷價為108元，7／19至7／23公開申購，實際承銷張數為595張，將在7／25抽籤，8／2撥券。以17日收盤價130元計，抽中1張可賺2.2萬元，報酬率約20％。

上洋今年上半年營收為15.58億元，年增13.79％，看好7、8月暑假正值空調銷售旺季，三菱重工空調全系列2024新品已全數抵台開售，預期今年高溫屢破紀錄情況之下，營運可望維持穩定成長；東南亞商用洗衣市場也持續拓展，Q3將在泰國曼谷擴大展店，淨增加店數可望達雙位數。

此外，三洋實業今日申購第2天，每股承銷價51元；信紘科及ABC-KY則是今起開始申購，每股承銷價分別為129元及21元，有興趣的投資人可把握機會試試手氣。