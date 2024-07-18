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台股連日遇空襲　資金避難11檔ETF創高

▲台股示意照。（圖／記者林敬旻攝）

▲台股示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受美國總統候選人川普言論影響，台股17日大跌227.43點，今（18）日盤中一度跌逾600點，使得一向受投資人喜愛的股票ETF連帶下跌，不過觀察17日157檔國內外股票型ETF，仍有11檔收盤價創新高，以近一月表現來看00678群益那斯達克生技ETF上漲11.23%表現最佳，其他00852L、00910、00653L也都有一成以上的漲幅。

▲▼11檔避難ETF創高。（資料來源：Cmoney、圖／ETtoday新聞雲）

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▲11檔避難ETF創高，可點圖放大。（資料來源：CMONEY）

市場法人表示，ETF的投資關鍵是要選能持續彈升超越前高的標的，而醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，因此產業發展趨勢是長期向上，值得投資人掌握長期投資趨勢。

財富管理業者表示，00678群益那斯達克生技ETF是亞洲首檔的生技ETF，該基金主要追蹤指數是美國那斯達克生技指數(NBI)，一般投資人熟知的生技醫療相關指數為BTK生技指數、NBI指數與MSCI世界醫療保健指數，不過NBI指數因掛牌的指標企業多、營運動能強、投資範圍適中且成交量較大、流動性較佳，是該領域最具代表性的指數，因此看好生技醫療產業的投資人，除了透過個股或相關股票基金來介入外，也可考慮透過這檔生技指數ETF來佈局，免除選股壓力，讓投資決策單純化。

群益那斯達克生技ETF(00678)經理人李鈺涵強調，只要醫療科技愈進步，人的壽命愈長，生技就永遠有商機！也因此，那斯達克生技指數(NBI)，短、中、長線都有投資契機。生技醫療產業基本面及獲利面仍向好，市場需求穩定，投資題材多元也不斷創新，加上整體產業政策方向仍屬順風，中長期投資前景仍看好。生技指數今年來表現亮麗，加上今年來生技醫療產業在新藥核准和併購活動上仍熱絡，生技醫療股在營運基本面的支撐、併購和新藥題材的帶動下，加上人口老化趨勢使得用藥需求持續成長，中長期投資前景仍看好，建議投資人不妨適度配置生技ETF，把握投資契機。

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