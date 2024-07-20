開月薪6萬找藥師　新人喊「10萬是正常價」！同行曝1原因：合理

▲藥師。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人都希望擁有高薪工作，甚至夢想達到年薪百萬，一名網友表示，媽媽在診所擔任櫃檯跟會計，診所內資深的藥師退休了，最近在找徵人，新人面試時喊月薪10萬元，因為現在醫療人力不足，10萬是正常價，老闆也妥協，驚呼「藥劑師10萬是普遍嗎？」貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文「藥劑師一個月可以賺10萬？」媽媽在診所當櫃檯兼會計，資深藥師退休了，日前積極徵人，有一位年輕的藥師來面試，老闆開出月薪6萬，對方卻說至少10萬，「說什麼現在醫療資源人力部分量能不足，所以一個月10萬是正常開價」。

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由於只有一位面試者應徵，於是老闆只能妥協，目前已僱用兩個月了，原PO好奇，「想請問相關科系的畢業的，這薪水算是普遍嗎？」

貼文曝光，網友表示，「自問自答，你們只找到這個人，那他就是市場行情」、「診所全包的話超過10萬很合理啊」、「5、6萬還是叫醫生去請猴子吧」、「聽到的大概都7-8萬」、「要看時數吧！我男友都待診所，時薪至少都是450以上，月薪幾乎都是8萬以上」、「北部做一休一，一個人要7-8萬，那他一個人包2個人的缺，你們還賺，現在沒有多少人願意一個人包整間診所欸」、「醫院真的很累，有執照的我目前也不執業了」。

讀醫學系的網友則表示，「本人前藥師，我來解答，因為跟當年成績比起來，藥師薪水太低，導致一堆藥師都不做藥師（跟護理師一樣）直接轉職，但如果每個人都像你們一樣開10萬，我相信很多藥師就都會跑回去，藥師就不會缺了」、「同學都轉職了，我男友就算已經畢業有執照，也還是跑了」。

有同行透露，「現在醫院普遍90-110萬年薪，我剛畢業第一年是真領得到，診所完全看診次跟忙不忙，對分診數（8、9診）6-8萬月薪，全包一定10萬月薪以上」。